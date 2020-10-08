ГлавнаяНовости

Тихонов: «Неприятно, что сборная России проиграла дома»

08 октября 2020, 21:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Швеции.

Конечно, неприятно, что мы дома проигрываем. Плюс мы видели, что составы были неоптимальные, особенно у сборной Швеции в первом тайме.

Но я думаю, что Черчесов сделает определенные выводы по некоторым игрокам, которые вышли во втором тайме. Я думаю, что во второй половине матча игра стала более невыразительная.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября в 07:48
Здоровья им, посмотрим и на них в сборной когда вернуться. А сейчас даже Аршавин прихнал надежность Ильи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 октября в 03:44
Вроде как ты сгоряча называешь себя экспертом, а не знаешь, что Ахметова и щенников с травмами. Как и дивеев, который был в списке Черчесова, но тоже с травмой. Конечно дивеев на голову сильнее Кутяпова. А Чалов в молодежке, как и ещё 6 ребят из ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 23:07
Ахметова нет в сборной, Щенникова нет, Чалова, но есть Илья, и он игрок основы сборной прямо сейчас, и в принципе достойно,коуто сыграл. Ван Дейк 7 раз ошибся за игру, Магваер 6
протон1
протон1
08 октября в 22:50
а мне приятно. пусть в таварняке проиграют. чем в официальных. щас на них давить будут. авось ивыиграют потом. ну выиграли бы товар игру и на следующую раслабились бы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 октября в 22:44
А плохому танцору всегда нужны новые штаны, правда они не всегда помогает в силу определённых причин
25процентный клоун
25процентный клоун
08 октября в 22:35
Илье срочно нужна команда, возможно локо или быки, ему нужна ЛЧи практика для роста и тащеоства на евро
ЮЗИК
ЮЗИК
08 октября в 22:27
Более менее серьёзный соперник и результат на табло
Q-J-G
Q-J-G
08 октября в 22:20
Как будто, если бы проиграли на выезде, было бы приятно.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 21:57
Абсолютно не удивлен проигрышу. На что можно рассчитывать , когда за сборную страны выходят лавочники и игроки без команды. Первый тайм провели неплохо , много атак просто загубили, причем в безобидных ситуациях. Мостовой никак не хотел отыграться с Фернандесом, все время искал Дзюбу и Оздоева, но с пасом пока у парня есть проблемы. Жирков сдулся к 30ой минуте. Неплохо смотрелись Антон, Фернандес, Дзюба , к остальным много вопросов.
Работы у тренерского штаба непочатый край . С тревогой ждем матчей ЛН.
Всем здоровья.
Big krendel
Big krendel
08 октября в 21:55
А на что надеялись? Где шведы и где наши. Разные весовые категории.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 октября в 21:49
Стас сделает выводы, очистит сборную от баласта невского
Cat01
Cat01
08 октября в 21:46
Родные стены не помогли
STVA 1
STVA 1
08 октября в 21:40
Это ещё не предел (((
STVA 1
STVA 1
08 октября в 21:39
Я как то не сомневался!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100