Тихонов: «Неприятно, что сборная России проиграла дома»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Швеции.
Конечно, неприятно, что мы дома проигрываем. Плюс мы видели, что составы были неоптимальные, особенно у сборной Швеции в первом тайме.
Но я думаю, что Черчесов сделает определенные выводы по некоторым игрокам, которые вышли во втором тайме. Я думаю, что во второй половине матча игра стала более невыразительная.
Работы у тренерского штаба непочатый край . С тревогой ждем матчей ЛН.
Всем здоровья.
Работы у тренерского штаба непочатый край . С тревогой ждем матчей ЛН.
Всем здоровья.