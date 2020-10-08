Тихонов: «Неприятно, что сборная России проиграла дома»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Швеции.

Конечно, неприятно, что мы дома проигрываем. Плюс мы видели, что составы были неоптимальные, особенно у сборной Швеции в первом тайме.

Но я думаю, что Черчесов сделает определенные выводы по некоторым игрокам, которые вышли во втором тайме. Я думаю, что во второй половине матча игра стала более невыразительная.