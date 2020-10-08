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Соболев: «Мы просто не успели забить второй гол»

08 октября 2020, 23:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Форвард сборной России Александр Соболев прокомментировал поражение в товарищеском матче со Швецией (1:2).

Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так — гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Wolf77785 (раскрыть)
09 октября в 07:40
Однозначно!!! :)
Wolf77785
Wolf77785
09 октября в 03:26
конечно не успели, это только спартаку дают время до гола играть и за нырки пенки рисовать, тут такое не прокатывает!
ДАША Д
ДАША Д
09 октября в 01:43
Главное в официальных матчах всё успевать.
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 01:00
Всегда всё так просто...
Анпилкин
Анпилкин
09 октября в 00:44
Что значит не успели ? Времени было предостаточно, целых 1,5 часа
youtomee
youtomee
09 октября в 00:26
с одной стороны да, с другой не успели и пропустить третий, так что все по-честному
sv_1969
sv_1969
09 октября в 00:21
Вспомнилась поговорка про бабушку
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
09 октября в 00:15
Не успели)) или не смогли кривоногие) моменты нужно свои использовать а не транжирить)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 00:07
РФС уже работает над заявкой в УЕФА....
Матчи нашей Сборной не ограничивать 90 минутами....
2 тайма по 60 минут....
drug01
drug01
08 октября в 23:38
Совсем как Дзюба болтает.....
Zak11
Zak11
08 октября в 23:37
Саша интервью как всегда по делу, ничего лишнего. Хорошо сыграл. Поменьше нырков бы только.
протон1
протон1
08 октября в 23:29
а если бы моя бабушка был дедушкой
Армейская душа
Армейская душа
08 октября в 23:26, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 октября в 23:17
    дзюба не дал
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