Соболев: «Мы просто не успели забить второй гол»

Форвард сборной России прокомментировал поражение в товарищеском матче со Швецией (1:2).

Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так — гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше.