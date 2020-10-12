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Тренер сборной Турции: «Мы потеряли два очка в матче против России»

12 октября 2020, 00:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвёл итоги матча 3-го тура Лиги Наций против сборной России (1:1).

Мы знали соперника и изучили его хорошо. Россия играла в длинный пас и давление, но у нас не получилось начало. Нам не удалось подхватить темп в первом тайме. Второй тайм для нас был успешный, забили гол и могли забить ещё, мы потеряли два очка. Но всё-таки плюс в том, что мы заработали одно очко. Хочу поблагодарить ребят. Россия играла дома, и у нас третий матч подряд на выезде, играем в позднее время. Также у нас есть травмы, если нам удастся всё преодолеть – мы станем очень хорошей командой.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ykcyc77 (раскрыть)
12 октября в 22:54
Надеюсь, что Турция займёт первое место в группе!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Али Самаркандский (раскрыть)
12 октября в 22:50
Как это, разве так может быть? Россия ведь заработала одно очко?!
Narum Narum
Narum Narum
12 октября в 20:41
турки перебегали - вот и всё. Батарейки сели у одних и дюрасел у других.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 18:00
Подколол Россию, красиво оторал над нашей сборной.
CАRLOS
CАRLOS ответ Али Самаркандский (раскрыть)
12 октября в 16:36
Россия два очка и очко Черчесов
Твой Арсен
Твой Арсен
12 октября в 13:04
Турки могли наказать - факт. В первом тайме надо было ещё забивать пока игра шла, но некому.
galem72
galem72
12 октября в 12:27
Усатый со своими зюбами так не считает. ))
ildar_3871
ildar_3871
12 октября в 11:49
Зачем нам в сборной Дзюба , он не забивает , не бегает , все единоборства проиграл , пора его выгнать из сборной !
ildar_3871
ildar_3871
12 октября в 11:47
Турки были сильнее явно !
Некакойшенко
Некакойшенко
12 октября в 11:39
И пожалуй тренер турков не так далёк от истины.....
ykcyc77
ykcyc77
12 октября в 09:52
С такой игрой, как во втором тайме, они займут первое место в группе. Очень сильно смотрелись, нам до них далеко!!!
Killofwrath
Killofwrath
12 октября в 08:16
Необъективно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 07:55
Теперь можно и поболтать...
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 07:53
второй наши провалили полностью )))согласен с турком
SHMEL
SHMEL
12 октября в 07:47
Абстно равная игра, моментов неиспользованных куча как у нас, так и у турок.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 октября в 07:41
Матч с подтекстом
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
12 октября в 07:37
Что ты там потерял))
Василий 50
Василий 50
12 октября в 07:37
Сборная облажалась
Zak11
Zak11
12 октября в 07:34
Он прав. Во втором тайме Чалханоглу и Чингиз разрывали нашу оборону. Повезло, что ничья.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 октября в 07:31
Россия была обязана выиграть
Остапчук 67
Остапчук 67
12 октября в 07:28
Да ладно
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 07:19
Спасибо нашей обороне, проходной
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 07:12
Скажите спасибо за одно!
beefs
beefs
12 октября в 07:08
Сегодня победила дружба...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 06:52
Одним словом- герои...
Zenit_84
Zenit_84
12 октября в 05:41
И мы тоже потеряли 2 очка
112910415
112910415
12 октября в 05:27
в Турции не потеряют (
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 05:19
Говорит в стиле турок.
STVA 1
STVA 1
12 октября в 05:04
Наверное ничья закономерна
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Али Самаркандский (раскрыть)
12 октября в 04:42
нифига ты счетовод
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