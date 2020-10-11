Венгер: «Я хочу, чтобы Анри вернулся в „Арсенал“ в качестве тренера»

Экс-наставник «Арсенала» заявил, что хотел бы, чтобы бывший нападающий «канониров» возглавил клуб.

Сейчас Анри работает главным тренером команды МЛС «Монреаль Импакт».

Я хочу, чтобы Анри вернулся в «Арсенал» в качестве тренера. Я надеюсь, что он преуспеет в своей тренерской карьере. Если он добьется успеха, он может однажды вернуться в «Арсенал».