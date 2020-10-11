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Венгер: «Я хочу, чтобы Анри вернулся в „Арсенал“ в качестве тренера»

11 октября 2020, 19:14

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что хотел бы, чтобы бывший нападающий «канониров» Тьерри Анри возглавил клуб.

Сейчас Анри работает главным тренером команды МЛС «Монреаль Импакт».

Я хочу, чтобы Анри вернулся в «Арсенал» в качестве тренера. Я надеюсь, что он преуспеет в своей тренерской карьере. Если он добьется успеха, он может однажды вернуться в «Арсенал».

Но особенно я хочу, чтобы мы выиграли АПЛ до того, как это произойдёт. Сейчас клубом руководит Артета, так почему бы «Арсеналу» не выиграть АПЛ с ним?

Ранее Венгер поделился мнением о полузащитнике «Арсенала» Месуте Озиле.

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Triem
Triem
11 октября в 22:06
Сказочник однако!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 19:54
На тренерском мостике пока не получается, пусть набирается опыта
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 19:52
возможно так и будет .но не скоро))
Давайте думать
Давайте думать
11 октября в 19:46
Нигеры тренеры в Англии? Возмутительно!!!)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 октября в 19:43
После провала в Монако путь Анри в Арсенал обещает быть долгим, тернистым и не факт что удачным. В МЛС пока тоже особых успехов нет. Несмотря на наличие в составе известных в Европе Фанни, Тайдера, Ваньямы и Кркича команда балансирует на грани непопадания в плей-офф. Играют правда весело - довольно много забивают и при этом имеют худшую оборону в своей конференции. У Виейра в Нью-Йорке и теперь в Ницце получается получше, соответственно и шансов когда-нибудь возглавить пушкарей куда больше.
mihaluch
mihaluch
11 октября в 19:42
Хочет чтобы Арсенал был первым и что он Венгер имел к этому отношение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 19:15
Причем здесь ты?
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