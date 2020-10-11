Ауар: «Я сделал свой выбор. Счастлив остаться в „Лионе“»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар не жалеет о том, что ему не удалось перейти в лондонский «Арсенал».
Я счастлив остаться в «Лионе». Я горжусь тем, что представляю этот клуб, у меня огромная мотивация, чтобы провести с командой отличный сезон.
Я сделал свой выбор. Теперь я рад остаться здесь. Руководство клуба убедило меня остаться в «Лионе».
"У клубов нет денег на мой трансфер из-за пандемии, а президент не захотел продавать дешевле. Придётся всем говорить, что хотел остаться в родном клубе"
"У клубов нет денег на мой трансфер из-за пандемии, а президент не захотел продавать дешевле. Придётся всем говорить, что хотел остаться в родном клубе"