ГлавнаяНовости

Ауар: «Я сделал свой выбор. Счастлив остаться в „Лионе“»

11 октября 2020, 21:23

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар не жалеет о том, что ему не удалось перейти в лондонский «Арсенал».

Я счастлив остаться в «Лионе». Я горжусь тем, что представляю этот клуб, у меня огромная мотивация, чтобы провести с командой отличный сезон.

Я сделал свой выбор. Теперь я рад остаться здесь. Руководство клуба убедило меня остаться в «Лионе».

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии2
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
12 октября в 07:50, ред.
Посмотрим что он будет петь через год. А пока борись с Пакетой за место в старте! Оласу привет!
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 01:29
Арсенал пусть готовит улучшенное предложение.
football is a great game
football is a great game
11 октября в 22:24
Расти пока в Лионе.
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 22:23
Счастлив ли Лион, что Ауар остался в Лионе...
Брулин
Брулин
11 октября в 21:56
Уссем Ауар:
"У клубов нет денег на мой трансфер из-за пандемии, а президент не захотел продавать дешевле. Придётся всем говорить, что хотел остаться в родном клубе"
mihaluch
mihaluch
11 октября в 21:43
Лион тот клуб который ему нужен.
dimagas2
dimagas2
11 октября в 21:43
Это не на долго,все лучшие активы Лион успешно продает,так или иначе.
STVA 1
STVA 1
11 октября в 21:31
Время покажет
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
11 октября в 21:28
правильный выбор
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100