Ауар: «Я сделал свой выбор. Счастлив остаться в „Лионе“»

Полузащитник «Лиона» не жалеет о том, что ему не удалось перейти в лондонский «Арсенал».

Я счастлив остаться в «Лионе». Я горжусь тем, что представляю этот клуб, у меня огромная мотивация, чтобы провести с командой отличный сезон.

Я сделал свой выбор. Теперь я рад остаться здесь. Руководство клуба убедило меня остаться в «Лионе».