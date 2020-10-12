«Локомотив» – самый тестируемый на допинг клуб РПЛ в августе и сентябре

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12 октября 2020, 13:24

Стали известны показатели проверок клубов РПЛ российским антидопинговым агентством ( РУСАДА ) по итогам августа и сентября.

У «Локомотива» проверили 6 игроков, у «Зенита» – 4, у «Спартака» и «Рубина» – по 3. Всего за последние 2 месяца агентство протестировало 21 футболиста РПЛ .

Игроки железнодорожников Гильерме и – самые тестируемые футболисты в 2020 году (по 3 раза).