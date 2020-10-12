«Локомотив» – самый тестируемый на допинг клуб РПЛ в августе и сентябре

Стали известны показатели проверок клубов РПЛ российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по итогам августа и сентября.
У «Локомотива» проверили 6 игроков, у «Зенита» – 4, у «Спартака» и «Рубина» – по 3. Всего за последние 2 месяца агентство протестировало 21 футболиста РПЛ.
Игроки железнодорожников Гильерме и Рифат Жемалетдинов – самые тестируемые футболисты в 2020 году (по 3 раза).
Всего с начала года РУСАДА проверило 44 футболистов РПЛ (с апреля до середины июня из-за пандемии коронавируса тестирование спортсменов не проводилось).