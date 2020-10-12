ГлавнаяНовости

«Локомотив» – самый тестируемый на допинг клуб РПЛ в августе и сентябре

12 октября 2020, 13:24

Стали известны показатели проверок клубов РПЛ российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по итогам августа и сентября.

У «Локомотива» проверили 6 игроков, у «Зенита» – 4, у «Спартака» и «Рубина» – по 3. Всего за последние 2 месяца агентство протестировало 21 футболиста РПЛ.

Игроки железнодорожников Гильерме и Рифат Жемалетдинов – самые тестируемые футболисты в 2020 году (по 3 раза).

Всего с начала года РУСАДА проверило 44 футболистов РПЛ (с апреля до середины июня из-за пандемии коронавируса тестирование спортсменов не проводилось).

Все новости
Кокорин и ещё 11 футболистов РПЛ протестированы на допинг
17 августа Комментарии19
«Зенит»: «Волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену»
09 августа Комментарии38
Допинг-офицеры УЕФА внепланово проверили 6 игроков «Барселоны»
03 июля Комментарии14
СлухиФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ
05 мая Комментарии14
РУСАДА в феврале не проверяло на допинг игроков РПЛ
23 марта Комментарии0
РУСАДА проверила на допинг пятерых игроков «Локомотива»
07 февраля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответ LOpp (раскрыть)
12 октября в 14:58
У боярского известно какой допинг. Там достаточно и в трубку дыхнуть. А вот у их медведя нужно в диспансере искать след аргентинской муки. Уж очень он "блистает" на новостной арене. ))
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 14:23
хоть тут культурные не первые)))))))))
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
12 октября в 14:22
😂😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 14:16
Береженого бог бережет.
КЭТиК
КЭТиК
12 октября в 13:47
Ищут-ищут, а найти не могут.
shlomo
shlomo
12 октября в 13:46
Хорошо, что пока обходится все без последствий...
LOpp
LOpp
12 октября в 13:30
Зенит сенсационно идет на первом месте, нужно на допинг проверить всех игроков, включая Боярского.
sv_1969
sv_1969
12 октября в 13:25
Наверное так надо)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100