ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ

В этом месяце ФИФА ожидает получить данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которой до увольнения и бегства в США руководил Григорий Родченков.
Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами. В ФИФА ожидают получить подробные сведения по этому делу в течение мая. Под подозрением находятся 298 спортсменов, но сколько из них футболистов — неизвестно.
Представитель ФИФА:
ФИФА участвовала в вебинаре ВАДА 30 апреля и была проинформирована о том, что получит полные данные к концу мая.
Напомним, что решением ВАДА Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
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