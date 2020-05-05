ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ

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сегодня, 18:53

В этом месяце ФИФА ожидает получить данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которой до увольнения и бегства в США руководил Григорий Родченков.

Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА , данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами. В ФИФА ожидают получить подробные сведения по этому делу в течение мая. Под подозрением находятся 298 спортсменов, но сколько из них футболистов — неизвестно.

Представитель ФИФА :

ФИФА участвовала в вебинаре ВАДА 30 апреля и была проинформирована о том, что получит полные данные к концу мая.