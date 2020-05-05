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ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ

сегодня, 18:53

В этом месяце ФИФА ожидает получить данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которой до увольнения и бегства в США руководил Григорий Родченков.

Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами. В ФИФА ожидают получить подробные сведения по этому делу в течение мая. Под подозрением находятся 298 спортсменов, но сколько из них футболистов — неизвестно.

Представитель ФИФА:

ФИФА участвовала в вебинаре ВАДА 30 апреля и была проинформирована о том, что получит полные данные к концу мая.

Напомним, что решением ВАДА Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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Footbolista
Footbolista ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:02
В носу сейчас ковыряться опасно...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:59
Родченков еще не стал жертвой коронавируса?...странно...
drug01
drug01
сегодня в 18:59
Пора это все кончать
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:57
ВАДА во время вынужденного бездействия зря времени не теряли
Поковырялись в носу и новые доказательства оттуда вытащили
Nevastol
Nevastol
сегодня в 18:55
Опять началась кампания.
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