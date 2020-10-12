Слуцкий объявил о начале строительства стадиона в Волгограде за свои деньги

Главный тренер казанского «Рубина» завел ютуб-канал под названием «СЛУга Футбола» и анонсировал на нем начало строительства стадиона в Волгограде за собственные деньги.

Когда-то я себе поставил цель. Или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги.

Мы получили землю, отлично! Строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем ютуб-канале.

Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи. И может быть, среди них будут будущие звёзды отечественного или мирового футбола. Такие, как Артём Дзюба. Ну или лучше.