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Слуцкий объявил о начале строительства стадиона в Волгограде за свои деньги

12 октября 2020, 17:34

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий завел ютуб-канал под названием «СЛУга Футбола» и анонсировал на нем начало строительства стадиона в Волгограде за собственные деньги.

Когда-то я себе поставил цель. Или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги.

Мы получили землю, отлично! Строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем ютуб-канале.

Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи. И может быть, среди них будут будущие звёзды отечественного или мирового футбола. Такие, как Артём Дзюба. Ну или лучше.

Недавно Слуцкий сравнялся с Бердыевым по числу побед в РПЛ.

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Все комментарии
alex074
alex074 ответ Q-J-G (раскрыть)
14 октября в 16:28
Да ничего плохого в этом конечно же нет. Наоборот, молодец...Только вот "рисоваться" то зачем? Просто нельзя молча строить? Как это делают многие другие обеспеченные люди.
Q-J-G
Q-J-G ответ alex074 (раскрыть)
14 октября в 16:21
Если государство не хочет думать об этой проблеме, то что плохого в том, что такие отдельные граждане, как Л.Слуцкий, решают эту проблему, хотя бы, в каком-то городе, в конкретном, отдельном случае...
alex074
alex074 ответ Q-J-G (раскрыть)
14 октября в 15:30
0б проблеме отсутствия стадионов и спортплощадок должно думать государство, а не отдельные граждане, которые себе "+" себе зарабатывают. Раньше в Советском союзе, практически в каждом дворе были хоккейные коробки или футбольные поля. И политика государства была направлена на оздоровление граждан. И секции были бесплатными для ребят. Поэтому и вырастали выдающиеся спортсмены мирового уровня, такие как Харламов, Стельцов, Яшин и другие, про которых снимают кино. Теперь же всё заросло травой или сломано и действующей власти на местах пофигу на это...И спортсмены наши, в частности футболисты, в подмётки не годятся, игрокам даже среднего мирового уровня, не говоря уже о мировых звёздах. Этих "новых русских кривоногих футболёров" вытащили в свет российского футбола родительские деньги, а не умение, целеустремлённость и талант. Я сомневаюсь, что через 30-40 лет я увижу художественный фильм про Кокорина или Аршавина, потому как всё это шлак...
radist_21
radist_21 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
13 октября в 12:42
Ты Галицкого с Федуном то не равняй, да и Слуцкий сделает что то, или нет, вилами по воде писано, а что мсделал Галицкий, приедь, да посмотри!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Narum Narum (раскрыть)
12 октября в 23:21
Он землю 2 или 3 года выбивал, так что да без местной власти, не осилит... Тем более не имя таких денег, как Галицкий или Федун...
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 21:20
Леонид - молодец. Школу для детей на свои деньги открыл, по заграницам детишек возит. Теперь вот стадион решил построить.
А кто то покупает яхты самолеты , тратя при этом народные еще недавно деньги. Кто то покупает заграничные клубы, а на свои наплевать, хотя путем прихватизации хапнули именно в России. Жаль , что немного таких бескорыстных патриотов , большинство думают как бы увеличить свой капитал и приобрести островок на берегу теплого моря с надцатиэтажной "халупкой" , с полями для гольфа и крокета . Русские городки у них не котируются.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ An Jo (раскрыть)
12 октября в 21:19
А это стадион для пацанов, которых на существующие стадионы пускают за 100000 руб в час арендной платы. А на этом стадионе пацаны будут играть круглые сутки на отличных полях. Разницу понял?
Q-J-G
Q-J-G ответ alex074 (раскрыть)
12 октября в 21:19, ред.
Все бы так "пиарились", как Л.Слуцкий, глядишь, и проблем бы со стадионами в стране не было) В общем, побольше таких "пиаров")
youtomee
youtomee
12 октября в 21:12
на что только не пойдет лишь бы не худеть)
протон1
протон1
12 октября в 21:06
представить только кокорин отдал милион дет садику. или реабелитационному центру лямов три)))) стадик строить это уж поверьте один искуственный газон стоит несколько лямов
протон1
протон1
12 октября в 21:05
вот это мужик. а другим слабо? новиков получал 5 лямов в месяц. о других не говорю. футболисты еще больше. кто то из них проводил такие соц проекты акции? Слуцкий реально вот душа русская. это шаблон . вот такой он
An Jo
An Jo
12 октября в 20:49
В Волгограде вроде нет проблем со стадионами.
cska1948
cska1948
12 октября в 20:43
!...И может быть, среди них будут будущие звёзды отечественного или мирового футбола. Такие, как Артём Дзюба. Ну или лучше."
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НАМНОГО ЛУЧШЕ!!!
Narum Narum
Narum Narum
12 октября в 20:35
без местной власти не осилит
alex074
alex074
12 октября в 20:30
Слуцкий решил попиариться...можно было и без ЮТУБ-канала строить. Но нет же, нужно раструбить на всю страну: "Какой я молодец..." Ну и про Дзюбу смешно сказано, "ЗВЕЗДА ФУТБОЛА". В каком месте???
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 20:24
А Месси в Аргентине не строит баскетбольные школы для детишек, хотя он намного богаче Слуцкого.
Ironigor
Ironigor
12 октября в 20:15
С Уважением, всех благ Леонид!!!!!
морозз
морозз
12 октября в 19:27
Леонид...этим решением построить стадион на собственные средства, напомнил Власти придержащий что кроме Присутствия огромного количества газа и нефти у нас отсутствуют стадионы, где бы бесплатно занимались талантливые дети! Раньше в каждом малом городе или селе были стадионы, теперь там разруха или дворцы Единороссов! Раньше мы все гоняли мяч каждый день, теперь молодёжь гоняет гаджеты и ей наплевать на футбол, в который ей негде играть!
Леонид достоин уважения и аплодисментов!
kolpankolpan
kolpankolpan
12 октября в 19:27
С Уважением, к Леониду Слуцкому из Петербурга!
arzamas
arzamas
12 октября в 19:06
Дурной пример лондонградских для Викторовича похоже оказался заразительным.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
12 октября в 19:03
Вот именно. Лучше без таких "звезд"
ildar_3871
ildar_3871
12 октября в 18:36
Миллионы получает Леня в Рубине !)
ildar_3871
ildar_3871
12 октября в 18:33
А зачем в Сталинграде 2 стадиона ?
ildar_3871
ildar_3871
12 октября в 18:25
Бердыева сделали миллиардером , сейчас Леня !)
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 18:18
Похоже он не нормальный.
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 18:16
Не самый лучший пример привёл Викторович с дзюбой.
drug01
drug01
12 октября в 18:15
Вот это будет память!
David Young
David Young
12 октября в 18:03
Очень благородная инициатива, Леонид Слуцкий - хороший человек.
Faustello
Faustello
12 октября в 18:02
Вот это космические деяния, снимаю шляпу Леонид!!!
Браво!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
12 октября в 18:02
...Будущие звезды футбола с невероятными крепкими отношениями, такими как у Дзюбы и Азмуна.
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