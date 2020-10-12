Слуцкий объявил о начале строительства стадиона в Волгограде за свои деньги

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий завел ютуб-канал под названием «СЛУга Футбола» и анонсировал на нем начало строительства стадиона в Волгограде за собственные деньги.
Когда-то я себе поставил цель. Или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги.
Мы получили землю, отлично! Строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем ютуб-канале.
Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.
Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи. И может быть, среди них будут будущие звёзды отечественного или мирового футбола. Такие, как Артём Дзюба. Ну или лучше.
Недавно Слуцкий сравнялся с Бердыевым по числу побед в РПЛ.
А кто то покупает яхты самолеты , тратя при этом народные еще недавно деньги. Кто то покупает заграничные клубы, а на свои наплевать, хотя путем прихватизации хапнули именно в России. Жаль , что немного таких бескорыстных патриотов , большинство думают как бы увеличить свой капитал и приобрести островок на берегу теплого моря с надцатиэтажной "халупкой" , с полями для гольфа и крокета . Русские городки у них не котируются.
Всем здоровья.
А кто то покупает яхты самолеты , тратя при этом народные еще недавно деньги. Кто то покупает заграничные клубы, а на свои наплевать, хотя путем прихватизации хапнули именно в России. Жаль , что немного таких бескорыстных патриотов , большинство думают как бы увеличить свой капитал и приобрести островок на берегу теплого моря с надцатиэтажной "халупкой" , с полями для гольфа и крокета . Русские городки у них не котируются.
Всем здоровья.