Оздоев: «Нет смысла просто так ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат»

Полузащитник «Зенита» в эфире программы «Футбол России» высказался относительно возможного отъезда в европейский чемпионат.

Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в „Зените“, это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках. Мне скоро 28 лет, я уже немолодой. Я же мог остаться в «Шальке», когда мне было 16 лет, но мне нужно было ещё два года ждать, чтобы заиграть. Но никаких сожалений, прошёл огромный путь. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно.

Моя мотивация в клубе — выиграть третье чемпионство. Круто, что чемпионат начался, что мы лидируем. Нам надо доказывать в каждом матче. Я готов рассматривать какие-то предложения, но всё зависит от того, насколько это устроит клуб. Клуб вкладывает в нас большие средства, мы должны быть им быть благодарны. Здесь не может быть такого, как в хоккее, когда тебе звонят и говорят: «Привет, завтра ты в Магнитогорск едешь». В футболе всё по-другому.