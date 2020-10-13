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Оздоев: «Нет смысла просто так ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат»

13 октября 2020, 01:39

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в эфире программы «Футбол России» высказался относительно возможного отъезда в европейский чемпионат.

Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в „Зените“, это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках. Мне скоро 28 лет, я уже немолодой. Я же мог остаться в «Шальке», когда мне было 16 лет, но мне нужно было ещё два года ждать, чтобы заиграть. Но никаких сожалений, прошёл огромный путь. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно.

Моя мотивация в клубе — выиграть третье чемпионство. Круто, что чемпионат начался, что мы лидируем. Нам надо доказывать в каждом матче. Я готов рассматривать какие-то предложения, но всё зависит от того, насколько это устроит клуб. Клуб вкладывает в нас большие средства, мы должны быть им быть благодарны. Здесь не может быть такого, как в хоккее, когда тебе звонят и говорят: «Привет, завтра ты в Магнитогорск едешь». В футболе всё по-другому.

Оздоев также отметил, что разговоры о новом контракте с «Зенитом» были приостановлены.

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Все комментарии
galem72
galem72
13 октября в 11:21
"...нет смысла ехать в Европу..."

Конечно, нет смысла! Кто ж в Европе этому ноунейму будет платить такие бабки за его футбольную пустоту?

"...у нас прекрасный чемпионат, интересно играть..."

В чём его прекрасие? В ангажированности и унынии, когда 80% игр являются эффективным снотворным или откровенным беспределом арбитров по указке подружек плеши?
savalesha
savalesha
13 октября в 10:36
Шамуродов уехал в Дженоа, на зарплату в 600-700 косарей, потому как парень хочет расти, хочет играть в нормальном чемпионате, а вот такие как Оздоев никуда не поедут (он же здесь намного больше получит!), такие и тянут наш чемпионат на дно.
cska1948
cska1948
13 октября в 09:27
Оздоев по своему прав! Игрока его уровня в европейский топ-клуб не пригласят. Поэтому ему лучше играть в Зените и бороться за чемпионство, играть в еврокубках, чем барахтаться в середине таблицы в каком-нибудь европейском чемпионате.
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 09:25
Хорошие зарплаты, языки учить не надо – красота!
nubom
nubom
13 октября в 08:17
Портфолио для перехода в любой клуб...
CSKA2012
CSKA2012
13 октября в 07:48
Конечно, там тебе такую зп не положат
Big krendel
Big krendel
13 октября в 07:14
Оздоев трезво оценивает свои шансы. За бугром ему ничего не светит.
ДАША Д
ДАША Д
13 октября в 06:05
И главное у нас платят больше.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
13 октября в 04:54
Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят.
Little Caprice
Little Caprice
13 октября в 03:45
Урезать зарплаты до уровня португальской лиги и посмотреть, как ты будешь наш чемп нахваливать. Сразу покажется медленным и неинтересным.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 октября в 03:23
Ахахахаха. Жизнь прекрасна 🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 02:08, ред.
Оздоев не застал то время когда могли позвонить и сказать "Привет. Завтра ты в "Сочи" едешь"....)))
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 02:06
Что за бред ты несёшь???
В России более менее нормальных игроков держит только зарплата!!!
Альфамен
Альфамен ответ Анпилкин (раскрыть)
13 октября в 01:50
Любого более или менее амбициозного футболиста,в нашем чемпионате может устраивать только одно,зарплата
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 01:49
В случае с Оздоевым, нет смысла...
Альфамен
Альфамен
13 октября в 01:45
Какую же несусветную чушь несёт Оздоев.У нас сильный и престижный чемпионат???Да ладно,а почему тогда наши клубы год за годом проваливаются в еврокубках???Опять же,в успехах Зенита он не сильно задействован,так для кучки,не было бы паспорта,и его бы там не было.
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 01:40
Если здесь все устраивает, то и уезжать незачем.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
13 октября в 01:39
В зените хорошо платят
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