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Зе Луиш: «Я очень рад оказаться в „Локомотиве“»

13 октября 2020, 09:44

Новичок «Локомотива» Зе Луиш прилетел в Москву.

Приветствую болельщиков «Локомотива»! Я очень рад оказаться здесь, в «Локо». С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся.

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Великолепный
Великолепный
13 октября в 21:10
Зе Луиш: « О спартаке да же не вспоминаю».))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 октября в 19:42
Играй и мы обрадуемся! Только хорошо играй))).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Евгений Сербин (раскрыть)
13 октября в 15:20
По моему тексту...??? ... Читает кто ,так и читает...).
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
13 октября в 14:44, ред.
    Сухины дети
    Сухины дети
    13 октября в 13:51
    Мы всех подберем!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 октября в 13:38, ред.
    Продали и правильно поступили . Он с Андриано уже играли через два, три на матч.Филонили , что якобы больны и не ездили с командой в те края , где морозы свыше десяти. Короче дурака валял. А поехал в Порту то там не проходит такое чере один матч играть. Вот и не стал нужен. А по началу то забивал. Я думаю , что он сделал для себя выводы , взялся за ум и будет играть в Локо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    13 октября в 12:59, ред.
    Нуждался Локо или нет...неизвестно...и не будет известно...ибо с приходом Кикнадзе началась Нарния...загадочная и никому не понятная...))
    Но то что Спартак зря отпустил этого достаточно уровневого игрока - 100%....
    Интересно будет понаблюдать за его игрой....особенно 11-го апреля ...в Черкизово..))
    Удачи парню в РПЛ и ЛЧ...
    pomor45
    pomor45
    13 октября в 12:54
    Он рад всюду, где оказался.... ну, такой вот жизнерадостный парень.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 октября в 11:06
    В тот момент видимо Локо не нуждался в нападающих . Вот и весь ответ.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    13 октября в 11:03
    А две недели карантина...???
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    13 октября в 11:02
    накидает авоську спартаку
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    13 октября в 10:16
    пол биг что ему мстить захотел в порту отпустили
    Faustello
    Faustello
    13 октября в 10:02
    С детства за Локо, хрю!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 октября в 10:01
    Хороший нап....а главное адаптированный к РПЛ....думаю будет очень полезен...
    Удачи !!!!
    Понятно что "нормальные герои всегда идут в обход" - но зачем этот крюк...через Порту...при обычном переходе из Спартака в Локо...непонятно...
    shlomo
    shlomo
    13 октября в 09:58
    Это хорошо, что рад....играй теперь....
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 октября в 09:49
    это только радует!
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