Зе Луиш: «Я очень рад оказаться в „Локомотиве“»

Новичок «Локомотива» Зе Луиш прилетел в Москву.
Приветствую болельщиков «Локомотива»! Я очень рад оказаться здесь, в «Локо». С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся.
🎙 «Я очень рад оказаться в „Локо“— „Локомотив“ (@fclokomotiv) October 13, 2020
Обращение Зе Луиша к болельщикам 🎥#WelcomeZeLuis pic.twitter.com/0f3bNDDRUt
Но то что Спартак зря отпустил этого достаточно уровневого игрока - 100%....
Интересно будет понаблюдать за его игрой....особенно 11-го апреля ...в Черкизово..))
Удачи парню в РПЛ и ЛЧ...
Но то что Спартак зря отпустил этого достаточно уровневого игрока - 100%....
Интересно будет понаблюдать за его игрой....особенно 11-го апреля ...в Черкизово..))
Удачи парню в РПЛ и ЛЧ...
Удачи !!!!
Понятно что "нормальные герои всегда идут в обход" - но зачем этот крюк...через Порту...при обычном переходе из Спартака в Локо...непонятно...
Удачи !!!!
Понятно что "нормальные герои всегда идут в обход" - но зачем этот крюк...через Порту...при обычном переходе из Спартака в Локо...непонятно...