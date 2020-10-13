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Непомнящий: «Сейчас Дзюба — лучший российский центрфорвард»

13 октября 2020, 02:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий после ничейного матча сборной России против Турции (1:1) в Лиге Наций поделился мнением об игре капитана российской команды и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Думаю, роль Дзюбы в любом состоянии важна для сборной. Он — важная фигура, хотим мы того или нет. Артём хорош на уровне российского чемпионата и сейчас лучший центральный нападающий. Но мне представляется, сейчас на него легла слишком большая нагрузка. Вопрос психологии всегда стоит остро, даже перед Дзюбой. Нападающие — игроки зависимые. Когда рядом есть партнёры, которые его находят, обеспечивают передачами, это одно. А тут он много сил тратит, с одной стороны, чтобы оказывать давление на защитников соперника, а с другой — чтобы взаимодействовать с партнёрами. Тогда трудно бороться за каждый мяч, его работа часто проходит впустую.

Да, в последней игре с турками Дзюба не очень выигрывал борьбу наверху, ему трудно пришлось. Но также понимаю и тренеров: не всегда есть уверенность, что вышедший на замену игрок заменит Артёма равноценно.

Соболев — перспективный нападающий. Я вижу в нём много хороших качеств, и он ещё вырастет игроком национальной сборной. Но сегодня Дзюба — основной.

Возможно ли их использовать в паре? Дзюба — как раз такой игрок, который может быть не только «в площадке». Он способен искать другие позиции, утягивать на себя защитников, освобождая таким образом позиции для партнёра. В «Зените» есть Азмун, с которым у Дзюбы есть взаимопонимание. Думаю, со временем и Соболев сможет играть в тандеме с Артёмом.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 13:58
Дзюба уже после 1 тайма еле ползает. В следующем году 33 года а его с маниакальным упорством ставят на все матчи в основу (на Семака матерится если тот его менять захочет) это что? Соболев раза в 2 его быстрее и головой не хуже играет. Это Турки были да Шведы. А какой толк от черепашьего Дзюбы против той же Италии или Хорватии? Возвели в икону хрен знает кого..
savalesha
savalesha
13 октября в 10:33
Распиарили посредственность
Caniggia
Caniggia
13 октября в 10:18
И где был этот "лучший российский центрфорвард" или просто бревно, в двух последних матчах сборной?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 09:56
В как узнать кто "лучший" если Артём Сергеевич всегда играет в Сборной ???
Его Черчесов сменит только в том случае когда обессиленный Дзюба уже сам не сможет до раздевалки дойти....
Я обеими руками за то - чтоб в ничегонезначащих матчах Сборной играл условный Соболев...а не Дзюба..
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 08:58
На безрыбье и Дзюба – футболист 😀😃😄😁😆
Glodor
Glodor
13 октября в 08:37
Соболев скалозубный позорище сборной.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 октября в 07:44
Соболев — перспективный нападающий. Я вижу в нём много хороших качеств, и он ещё вырастет игроком национальной сборной. Но сегодня Дзюба — основной.(с)
А каким образом вот это определяется? Конкурентам нужно и необходимо давать игровое время, практику. Но у нас "великий главный тренер", из которого, как и из Буратиньо, сделали конфетку. А конфетки, други мои, сами знаете из чего лепят.)
Перемен. Мы ждём перемен.(с)
ДСА
ДСА
13 октября в 06:11
Самый распиаренный точно
112910415
112910415
13 октября в 05:49
желательно и необходимо продлить его полномочия на один - два шестилетних срока !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 октября в 03:55
У дерева, кроме веток и высоты и 32 годовых колец нет ничего. Падать будет больно. Только не делайте потом удивленные лица и не ищите крайних среди других игроков сборной. Потом Дзю откажется от сборной, типа все фибры души для Зенита и Миллера.
Одна из причин понижения уровня чемпионата, это и есть Дзю. Восхваление, умиление деревянным напом, делая его "нацгероем в СМИ ничему хорошему не приведет. С падением всего пришла культ личность Напа.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 октября в 03:41
Так и есть
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 03:28
Сменщики подпирают Артема , и только консерватизм Черчесова не дает им возможности составить конкуренцию Дзюбе.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 02:52
Не совсем удачное время, говорить о том, что Дзюба лучший российский центрфорвард...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 02:51
Кто бы спорил?
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