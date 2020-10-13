Непомнящий: «Сейчас Дзюба — лучший российский центрфорвард»

Известный советский и российский тренер после ничейного матча сборной России против Турции (1:1) в Лиге Наций поделился мнением об игре капитана российской команды и форварда «Зенита» .

Думаю, роль Дзюбы в любом состоянии важна для сборной. Он — важная фигура, хотим мы того или нет. Артём хорош на уровне российского чемпионата и сейчас лучший центральный нападающий. Но мне представляется, сейчас на него легла слишком большая нагрузка. Вопрос психологии всегда стоит остро, даже перед Дзюбой. Нападающие — игроки зависимые. Когда рядом есть партнёры, которые его находят, обеспечивают передачами, это одно. А тут он много сил тратит, с одной стороны, чтобы оказывать давление на защитников соперника, а с другой — чтобы взаимодействовать с партнёрами. Тогда трудно бороться за каждый мяч, его работа часто проходит впустую.

Да, в последней игре с турками Дзюба не очень выигрывал борьбу наверху, ему трудно пришлось. Но также понимаю и тренеров: не всегда есть уверенность, что вышедший на замену игрок заменит Артёма равноценно.

Соболев — перспективный нападающий. Я вижу в нём много хороших качеств, и он ещё вырастет игроком национальной сборной. Но сегодня Дзюба — основной.

Возможно ли их использовать в паре? Дзюба — как раз такой игрок, который может быть не только «в площадке». Он способен искать другие позиции, утягивать на себя защитников, освобождая таким образом позиции для партнёра. В «Зените» есть Азмун, с которым у Дзюбы есть взаимопонимание. Думаю, со временем и Соболев сможет играть в тандеме с Артёмом.