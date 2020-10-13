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Оздоев: «Думаю, мы выполним задачу выйти из группы в Лиге чемпионов»

13 октября 2020, 02:15

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в эфире программы «Футбол России» рассказал о задаче петербургского клуба в Лиге чемпионов и высказался в поддержку российского футбола.

Для нас задача — выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним её. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю. На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. «Краснодар» подтвердил, что уровень другой — впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Футбол — командный вид спорта. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге чемпионов — огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть. Чем больше мы набираем очков, тем больше наших играет в еврокубках. Многие детки это видят, хотят играть, ходят на стадионы, когда великие футболисты приезжают играть против тебя.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
13 октября в 07:13
Рассуждение малолетки.На то он и Магомед.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 02:25
Что то уж больно оптимистично.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 02:17
Очень рано рассуждать...
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 02:17
Посмотрим, как вы выполните....
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