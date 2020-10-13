Оздоев: «Спады сборной России во вторых таймах связаны с плотным графиком»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в эфире программы «Футбол России» высказался о проблемах в игре национальной команды во вторых таймах матчей Лиги Наций против Венгрии (3:2) и Турции (1:1).
Спады во вторых таймах связаны с плотным графиком. Раньше всех начали играть чемпионат, почти не было перерыва. «Зенит» после 30 тура сразу поехал на финал Кубка, спустя пару выходных начали готовиться к Суперкубку, потом чемпионат. Не сказал бы, что мы сразу подсаживаемся после перерыва. Где-то 70% темпа выдерживаем, тяжело выдерживать полностью. В сборных играют обученные и топовые игроки, что приводит к интересным играм. В Венгрии был момент расслабленности, когда мы вели 3:0.
С Турцией был маленький промежуток между играми, плюс у турков было больше на день восстановления, плюс ротация больше была. У нас выбыло три игрока. Это сказывается. Мы провели хороший матч, в первом тайме должны были закрывать историю, забивать свои голы. Но даже когда подсели, могли забивать. Турки играли очень хорошо, интересная игра для зрителей.
Мы 7 товарняков предшествующих перед ЧМ проиграли...а турнир провели достойно...
Просто должны же быть какие то согласованные действия между клубами и сборными во благо физсостояния игроков....учитывая плотность клубных игр...
Условный Месси в конце 2019-го года из 6-ти товарищеских матчей принял участие лишь в 2-х......и что Сборная Аргентины стала от этого слабей ????
Мы 7 товарняков предшествующих перед ЧМ проиграли...а турнир провели достойно...
Просто должны же быть какие то согласованные действия между клубами и сборными во благо физсостояния игроков....учитывая плотность клубных игр...
Условный Месси в конце 2019-го года из 6-ти товарищеских матчей принял участие лишь в 2-х......и что Сборная Аргентины стала от этого слабей ????
Что нового Саламыч может увидеть в игре Дзюбы,Оздоева,Жиркова,Караваева,Кузяева?
Вон шведский тренер наоборот поступил мудро....
Дал шанс проявить себя игрокам не первого эшелона...а в нужный момент в основе будут неиграющие с нами и Линделеф...и Форсберг...и Кулусевски...и пр. игроки топ-клубов....
Соглашусь...если есть игроки которые не принимают участие в финале Кубка, в Суперкубке, в еврокубках, почему бы не вызвать их в Сборную....за 8 месяцев до Евро....
Какой смысл играть одними 13-тью игроками ,меняя лишь вратарей...когда у тебя 25 игроков в заявке....да ещё и учитывая что средний возраст Сборной 29 лет.....
Что нового Саламыч может увидеть в игре Дзюбы,Оздоева,Жиркова,Караваева,Кузяева?
Вон шведский тренер наоборот поступил мудро....
Дал шанс проявить себя игрокам не первого эшелона...а в нужный момент в основе будут неиграющие с нами и Линделеф...и Форсберг...и Кулусевски...и пр. игроки топ-клубов....
Соглашусь...если есть игроки которые не принимают участие в финале Кубка, в Суперкубке, в еврокубках, почему бы не вызвать их в Сборную....за 8 месяцев до Евро....
Какой смысл играть одними 13-тью игроками ,меняя лишь вратарей...когда у тебя 25 игроков в заявке....да ещё и учитывая что средний возраст Сборной 29 лет.....
Справедливости ради, физикой наши пешеходы никогда не отличались. Тем более, Черчесову надо было это учитывать...
Справедливости ради, физикой наши пешеходы никогда не отличались. Тем более, Черчесову надо было это учитывать...
Все домашние матчи сборной проходят, как под копирку. Вдохновенно, бодро бегут вначале, потом на полусогнутых уносят булки. Черчесову учиться бы у Бердыева, который в Европе добивался положительного исхода(правда не на уровне сборной) именно стратегией на матч. Он требует забить в начале игры. Подводит команду готовя ее функционально, морально к этому. При полной отдачи игроков, независимо. Что говорить? Если Дзю, работа на поле его в рвмках собрать в круг Ко и с выпученными глазами заряжать их, а потом поталкавшись в штрафной отвоевать несколько единоборств, часто с нарушениями, а остальное время ходя пешком указывая партнёрам, как играть.
Все домашние матчи сборной проходят, как под копирку. Вдохновенно, бодро бегут вначале, потом на полусогнутых уносят булки. Черчесову учиться бы у Бердыева, который в Европе добивался положительного исхода(правда не на уровне сборной) именно стратегией на матч. Он требует забить в начале игры. Подводит команду готовя ее функционально, морально к этому. При полной отдачи игроков, независимо. Что говорить? Если Дзю, работа на поле его в рвмках собрать в круг Ко и с выпученными глазами заряжать их, а потом поталкавшись в штрафной отвоевать несколько единоборств, часто с нарушениями, а остальное время ходя пешком указывая партнёрам, как играть.