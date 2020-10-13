Оздоев: «Спады сборной России во вторых таймах связаны с плотным графиком»

Полузащитник «Зенита» и сборной России в эфире программы «Футбол России» высказался о проблемах в игре национальной команды во вторых таймах матчей Лиги Наций против Венгрии (3:2) и Турции (1:1).

Спады во вторых таймах связаны с плотным графиком. Раньше всех начали играть чемпионат, почти не было перерыва. «Зенит» после 30 тура сразу поехал на финал Кубка, спустя пару выходных начали готовиться к Суперкубку, потом чемпионат. Не сказал бы, что мы сразу подсаживаемся после перерыва. Где-то 70% темпа выдерживаем, тяжело выдерживать полностью. В сборных играют обученные и топовые игроки, что приводит к интересным играм. В Венгрии был момент расслабленности, когда мы вели 3:0.

С Турцией был маленький промежуток между играми, плюс у турков было больше на день восстановления, плюс ротация больше была. У нас выбыло три игрока. Это сказывается. Мы провели хороший матч, в первом тайме должны были закрывать историю, забивать свои голы. Но даже когда подсели, могли забивать. Турки играли очень хорошо, интересная игра для зрителей.