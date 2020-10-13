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Оздоев: «Спады сборной России во вторых таймах связаны с плотным графиком»

13 октября 2020, 03:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в эфире программы «Футбол России» высказался о проблемах в игре национальной команды во вторых таймах матчей Лиги Наций против Венгрии (3:2) и Турции (1:1).

Спады во вторых таймах связаны с плотным графиком. Раньше всех начали играть чемпионат, почти не было перерыва. «Зенит» после 30 тура сразу поехал на финал Кубка, спустя пару выходных начали готовиться к Суперкубку, потом чемпионат. Не сказал бы, что мы сразу подсаживаемся после перерыва. Где-то 70% темпа выдерживаем, тяжело выдерживать полностью. В сборных играют обученные и топовые игроки, что приводит к интересным играм. В Венгрии был момент расслабленности, когда мы вели 3:0.

С Турцией был маленький промежуток между играми, плюс у турков было больше на день восстановления, плюс ротация больше была. У нас выбыло три игрока. Это сказывается. Мы провели хороший матч, в первом тайме должны были закрывать историю, забивать свои голы. Но даже когда подсели, могли забивать. Турки играли очень хорошо, интересная игра для зрителей.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 15:04
месси это балласт аргентины)))) а наш усатый боится подпускать молодых а старые по физике не тянут))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ VAN ARM (раскрыть)
13 октября в 09:43, ред.
"Слабаки" или нет - покажет сам турнир....а не товарняки....
Мы 7 товарняков предшествующих перед ЧМ проиграли...а турнир провели достойно...
Просто должны же быть какие то согласованные действия между клубами и сборными во благо физсостояния игроков....учитывая плотность клубных игр...

Условный Месси в конце 2019-го года из 6-ти товарищеских матчей принял участие лишь в 2-х......и что Сборная Аргентины стала от этого слабей ????
Big krendel
Big krendel
13 октября в 09:31
В АПЛ такие нагрузки норма для любого клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 09:29, ред.
Для чего вообще постоянно вызывать в сборную одних и тех же,при такой плотности графика - не понятно....
Что нового Саламыч может увидеть в игре Дзюбы,Оздоева,Жиркова,Караваева,Кузяева?

Вон шведский тренер наоборот поступил мудро....
Дал шанс проявить себя игрокам не первого эшелона...а в нужный момент в основе будут неиграющие с нами и Линделеф...и Форсберг...и Кулусевски...и пр. игроки топ-клубов....

Соглашусь...если есть игроки которые не принимают участие в финале Кубка, в Суперкубке, в еврокубках, почему бы не вызвать их в Сборную....за 8 месяцев до Евро....
Какой смысл играть одними 13-тью игроками ,меняя лишь вратарей...когда у тебя 25 игроков в заявке....да ещё и учитывая что средний возраст Сборной 29 лет.....
Zenit_84
Zenit_84
13 октября в 09:27
А у других сборных неплотно игры идут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 08:35
Согласен ,график плотный, особенно у зенитовцев и кочегаров. Так почему главный не делает ротацию состава? Бедный старенький Жирков отпахал товарняк и с турками, с венграми наверняка тоже выпустят.И не он один. Люди то не железные, понимать нужно. А потом удивляемся результатам, травмам, усталостью. Элементарно заездили игроков.
Справедливости ради, физикой наши пешеходы никогда не отличались. Тем более, Черчесову надо было это учитывать...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 октября в 07:54
Нытьё в пользу бедных.
ДАША Д
ДАША Д
13 октября в 07:46
В Англии график намного плотнее и не ноют.
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 07:27
все в равных условиях))а вы просто слабаки))))
МапС
МапС
13 октября в 07:15
Доходяги...
ЮЗИК
ЮЗИК
13 октября в 05:49
Всё в равных условиях
Альфамен
Альфамен ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
13 октября в 05:21
Да всё проще в "сто" раз,наши игроки просто слабы физически,т.к. не привыкли работать на поле постоянно.Про какой-то там тяжелый график говорит,почему европейские топ игроки не оправдываются,так они в отличии от этой коряги,постоянно играют в решающих стадиях еврокубков и турнирах сборных,да и матчей в чемпионате у них заметно больше.Надо реально нашим паспортистам сдельную зарплату платить,какая игра,такая и зарплата!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 октября в 04:22
Нет стратегии на матч значит. Что Черчесов со своим штабом не знает состояние сборной?! С какого Кера тогда первые минуты бежите, как ужаленные. Ну хорошо. Первые минуты все вдохновенно бегут, но почему нет тогда реализации? Причем такое видно в каждой игре сборной. Прекрасно понимают, что по ходу матча придет спад усталость. Почему игроки не используют те моменты, которые появляются впервые минуты. У всех личика такие, типа не забили сейчас, потом забьем. Турки по ходу матча добавили почему-то. А может они осознанно сделали так? Зная, что деревянный и Ко выдохнуться ко второму тайму?
Все домашние матчи сборной проходят, как под копирку. Вдохновенно, бодро бегут вначале, потом на полусогнутых уносят булки. Черчесову учиться бы у Бердыева, который в Европе добивался положительного исхода(правда не на уровне сборной) именно стратегией на матч. Он требует забить в начале игры. Подводит команду готовя ее функционально, морально к этому. При полной отдачи игроков, независимо. Что говорить? Если Дзю, работа на поле его в рвмках собрать в круг Ко и с выпученными глазами заряжать их, а потом поталкавшись в штрафной отвоевать несколько единоборств, часто с нарушениями, а остальное время ходя пешком указывая партнёрам, как играть.
STVA 1
STVA 1
13 октября в 03:38
Надо меньше пить
mihaluch
mihaluch
13 октября в 03:18
Сами избрали себе такой график.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 03:10
Значит надо менять уставших.
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