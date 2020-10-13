Мане, Хендерсон и Тьяго вернулись в строй и смогут сыграть с «Эвертоном»

Полузащитники «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Тьяго Алькантара, а также форвард Садио Мане вернулись в строй и смогут принять участие в матче с «Эвертоном» в 5-м туре АПЛ.
Как утверждает источник, Тьяго и Мане вылечились от коронавируса, а капитан «красных» восстановился после травмы бедра.
Отмечается, что основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон по-прежнему находится в лазарете. Поэтому ворота команды, скорее всего, будет защищать Адриан.
Напомним, недавно коронавирус был выявлен у хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта.