Мане, Хендерсон и Тьяго вернулись в строй и смогут сыграть с «Эвертоном»

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13 октября 2020, 05:31

Полузащитники «Ливерпуля» и , а также форвард вернулись в строй и смогут принять участие в матче с «Эвертоном» в 5-м туре АПЛ .

Как утверждает источник, Тьяго и Мане вылечились от коронавируса, а капитан «красных» восстановился после травмы бедра.

Отмечается, что основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон по-прежнему находится в лазарете. Поэтому ворота команды, скорее всего, будет защищать Адриан.

Напомним, недавно коронавирус был выявлен у хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта.