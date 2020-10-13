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Мане, Хендерсон и Тьяго вернулись в строй и смогут сыграть с «Эвертоном»

13 октября 2020, 05:31
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль14:30 Не начался

Полузащитники «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Тьяго Алькантара, а также форвард Садио Мане вернулись в строй и смогут принять участие в матче с «Эвертоном» в 5-м туре АПЛ.

Как утверждает источник, Тьяго и Мане вылечились от коронавируса, а капитан «красных» восстановился после травмы бедра.

Отмечается, что основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон по-прежнему находится в лазарете. Поэтому ворота команды, скорее всего, будет защищать Адриан.

Напомним, недавно коронавирус был выявлен у хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
13 октября в 16:28
отличная новость! Мане усиление атаки, Тьяго и Хендо центр. жаль Алиссона нет, как бы Адриан снова не на чудил.....
КЭТиК
КЭТиК
13 октября в 07:47
Ткм интересннее будет матч.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
13 октября в 07:46
Главное чтобы Эвертон вас не разгромил))) Пускай Клопп ставит вратаря которому 7 голов отгрузили ) классно играл))
beefs
beefs
13 октября в 07:25
Это хорошие новости...
mihaluch
mihaluch
13 октября в 06:32
Лазарет возвращается из отпуска.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 05:46
Хорошие новости пошли...
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