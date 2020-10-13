Ганчаренко: «Гаич уже лучше понимает, чего мы от него хотим»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о прогрессе аргентинского нападающего «армейцев» .

Он уже лучше понимает, чего мы от него хотим. Он правильно оценивает многие вещи – как мы системно защищаемся, каким образом прессингуем, как атакуем, куда надо открываться. Он хорошо цеплялся за мячи и вверху, и внизу, что очень важно.