Ганчаренко: «Гаич уже лучше понимает, чего мы от него хотим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о прогрессе аргентинского нападающего «армейцев» Адольфо Гаича.
Он уже лучше понимает, чего мы от него хотим. Он правильно оценивает многие вещи – как мы системно защищаемся, каким образом прессингуем, как атакуем, куда надо открываться. Он хорошо цеплялся за мячи и вверху, и внизу, что очень важно.
Недавно агент Гаича прокомментировал интерес «Лидса» к форварду.
Что-то долго обтёсывают неотёсанного..:))
Что-то долго обтёсывают неотёсанного..:))