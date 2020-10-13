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Ганчаренко: «Гаич уже лучше понимает, чего мы от него хотим»

13 октября 2020, 22:03

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о прогрессе аргентинского нападающего «армейцев» Адольфо Гаича.

Он уже лучше понимает, чего мы от него хотим. Он правильно оценивает многие вещи – как мы системно защищаемся, каким образом прессингуем, как атакуем, куда надо открываться. Он хорошо цеплялся за мячи и вверху, и внизу, что очень важно.

Недавно агент Гаича прокомментировал интерес «Лидса» к форварду.

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Все комментарии
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
14 октября в 09:13
Это все замечательно,но где Фокс? Или Гончаренко его за контрабасом отправил? Эджуке видели,бегает.Гайич наконец то стал понимать, а где Фокс?)
112910415
112910415
14 октября в 04:59
сомнения и надежды в одном флаконе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
14 октября в 01:20
Он перед переходом в ЦСКА полгода не играл и не тренировался. У них был жесткий карантин.
Великолепный
Великолепный
13 октября в 23:49
Значит скоро увидим его в деле.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 23:44
Некоторым южноамериканцам и года не хватает чтобы отвыкнуть от нормального футбола и привыкнуть к нашему.
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 22:39
Похоже большой тугоум если за три месяца стал лучше понимать.
kyxy
kyxy
13 октября в 22:29
Удачи армейскому фюреру. Может и за ним армия пойдет
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 22:12
до полного вливания ещё год-два?))))))))))))
particular
particular
13 октября в 22:06, ред.
По своей природной дремучести, почему-то думал, что за уплаченные деньги и получив такой контракт, Гаич должен был понимать требования ещё до посадки в самолёт...
Что-то долго обтёсывают неотёсанного..:))
sv_1969
sv_1969
13 октября в 22:06
Ещё год и забивать начнет
ФорвардЪ
ФорвардЪ
13 октября в 22:04
Скоро начнет хорошо играть
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