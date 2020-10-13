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Тикнизян: «Нет осознания, что молодежная сборная вошла в историю»

13 октября 2020, 21:51
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Полузащитник молодежной сборной России Наир Тикнизян прокомментировал выход команды на Евро-2021 после победы на выезде в матче с Латвией (4:1).

Я не люблю говорить, доволен ли я собой. Это надо всегда оставлять тренерскому штабу. Надо было сделать результат — результат на табло.

Честно говоря, нет осознания, что России давно не удавалось выйти на молодежный Евро, что мы вошли в историю. Перед нами стояла задача, мы ее выполнили на ура.

На этом сборе мне запомнилась каждая минута, потому что я представлял национальную команду. Мы обязаны были выходить из этой группы, и мы вышли. Сегодня я радуюсь, а с завтрашнего дня все мои мысли уже будут об игре против «Динамо».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 22:18
выход из отбора это для вас уже достижение и это печально)))
STVA 1
STVA 1
13 октября в 22:08
Сборная ещё ничего сверхестественного не сделала)))
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 21:57
Мы рады вместе с Вами!
beefs
beefs
13 октября в 21:54
радость есть, но, ребята, это только пол дела...
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