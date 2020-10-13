Тикнизян: «Нет осознания, что молодежная сборная вошла в историю»

Полузащитник молодежной сборной России прокомментировал выход команды на Евро-2021 после победы на выезде в матче с Латвией (4:1).

Я не люблю говорить, доволен ли я собой. Это надо всегда оставлять тренерскому штабу. Надо было сделать результат — результат на табло.

Честно говоря, нет осознания, что России давно не удавалось выйти на молодежный Евро, что мы вошли в историю. Перед нами стояла задача, мы ее выполнили на ура.

На этом сборе мне запомнилась каждая минута, потому что я представлял национальную команду. Мы обязаны были выходить из этой группы, и мы вышли. Сегодня я радуюсь, а с завтрашнего дня все мои мысли уже будут об игре против «Динамо».