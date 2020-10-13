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Колыванов: «Молодёжка России поборется за самые высокие места на Евро-2021»

13 октября 2020, 21:08
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы-2021.

У нас есть перспективная команда, которая поборется за самые высокие места в финальной части турнира. Молодёжь подрастает, многие из них играют в основных составах своих команд, кто-то уже в национальную сборную привлекался. Перспективы хорошие.

Чем больше молодых футболистов будет появляться в основных составах своих клубов, тем лучше подпитка нашей национальной сборной. Конкуренция, которая подстёгивает всех расти дальше. Можно ли благодарить за это поколение лимит? Нынешняя молодёжь соответствует уровню нашего футбола. Я бы не сказал, что у нас в России запредельно высокий уровень.

Многие из них — например Маслов, Дивеев — ещё сыроваты для основной сборной. Чтобы играть в ней, нужно чего-то достичь в лиге. Кучаев и Лесовой могут пригодиться на ЧЕ, смотря кто как себя проявит в концовке чемпионата.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 21:37
А чего добился в лиге Газинский??? Ничего! Да и сейчас - это в сборной слабое звено. А Семенов много чего из трофеев собрал ??? А Соболев??? Все эти рассуждения гроша ломаного не стоят. Тот же Сафонов , не будь наш "Буденный" таким упертым , мог бы давно быть одним из основных вратарей сборной . Но нам предлагают "проверенного" Гильерме, от которого даже болельщики Локо шарахаются, Джанаева, а был еще и Габулов - этот вообще незнамо как в сборную попал. Тот же Дивеев мог бы в некоторых матчах вполне выйти поиграть, чтоб опыта набраться. Так , что симпатии тренера иногда просто удивляют. Но он главный, ему и отвечать придется. А нам остается делать большие глаза и вспоминать близкую родственницу, глядя на его выбор.
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
13 октября в 21:31
По именам молодёжка у нас достаточно мощная, так что будем ждать от неё хорошего результата на Евро. А кто-то может быть сыграет и на молодёжном и на взрослом Евро. Короче, удачи сборной!
drug01
drug01
13 октября в 21:24
Желаем успехов и исполнения всех желаний
cska1948
cska1948
13 октября в 21:13
"У нас есть перспективная команда, которая поборется за самые высокие места в финальной части турнира..."
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Как у нас любят бежать впереди паровоза! Сколько раз уже обжигались, но всё равно - бежим!
Little Caprice
Little Caprice
13 октября в 21:11
Ой, началось. Эта "перспективная команда" даже ни разу своего прямого конкурента в группе не обыграла, а ведь это всего лишь Польша. Вышли и вышли, хватит уже. Как сыграют, так и сыграют.
beefs
beefs
13 октября в 21:09
Будем надеяться на лучшее...
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