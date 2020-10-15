«Челси» рассматривает вариант с подписанием Дибалы

1602739765

15 октября 2020, 08:29

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» , сообщает TuttoMercatoWeb.

На данный момент аргентинский футболист ведет переговоры с «Юве» о продлении контракта, однако, как отмечается, «Челси» следит за ситуацией и готов предпринять первые шаги в переговорах, если туринцам не удастся договориться с игроком.

Также источник отмечает, что этим летом «Челси» пытался подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, но игрок не был заинтересован в этом переходе.