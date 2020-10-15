«Челси» рассматривает вариант с подписанием Дибалы

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает TuttoMercatoWeb.
На данный момент аргентинский футболист ведет переговоры с «Юве» о продлении контракта, однако, как отмечается, «Челси» следит за ситуацией и готов предпринять первые шаги в переговорах, если туринцам не удастся договориться с игроком.
Также источник отмечает, что этим летом «Челси» пытался подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, но игрок не был заинтересован в этом переходе.
Если атакующего полузащитника играть то есть еще Зиеш Маунт и Хаверц)
Если атакующего полузащитника играть то есть еще Зиеш Маунт и Хаверц)