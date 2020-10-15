ГлавнаяНовости

«Челси» рассматривает вариант с подписанием Дибалы

15 октября 2020, 08:29

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает TuttoMercatoWeb.

На данный момент аргентинский футболист ведет переговоры с «Юве» о продлении контракта, однако, как отмечается, «Челси» следит за ситуацией и готов предпринять первые шаги в переговорах, если туринцам не удастся договориться с игроком.

Также источник отмечает, что этим летом «Челси» пытался подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, но игрок не был заинтересован в этом переходе.

Все новости
Зидан: «Холанд — не мой футболист, но он хорош»
Сегодня, 03:00 Комментарии4
Слухи«Уотфорд» отказал «Кристал Пэлас» в трансфере Сарра за 25 млн фунтов
Вчера, 16:13 Комментарии6
Слухи«Ливерпуль» нацелен на подписание Адамы Траоре в январе
Вчера, 13:40 Комментарии11
Слухи«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»
Вчера, 13:22 Комментарии9
СлухиДепай перейдет в «Барселону» в январе. С «Лионом» достигнута договоренность
Вчера, 12:49 Комментарии14
Слухи«Реал» определил Камавинга в качестве главной трансферной цели на 2021 год
Вчера, 11:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
санек002
санек002
15 октября в 18:52
прочитал :рассматривает вопрос с подписанием дзюбы
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 октября в 14:35
А вариант с тренером?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
15 октября в 13:32
Бред бредом. И так есть Хаверц с Зиешом, куда его?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
15 октября в 13:03
Фрэнки решил скупать всё что можно?!? как бы перебор не получился...
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
15 октября в 12:24
Если Дибала пойдет по пути Игуаина, то после нового контракта он растолстеет и будет спокойно наслаждаться жизнью сидя на лавке Юве
juvenale
juvenale
15 октября в 12:04
если только через лет 5 по пути Игуаина
25процентный клоун
25процентный клоун
15 октября в 11:41
Может Челси вновь станет топ клубом.
sv_1969
sv_1969
15 октября в 10:34
Вернер Абрахам и Дибала!Не много ли!Еще Жиру есть)
Если атакующего полузащитника играть то есть еще Зиеш Маунт и Хаверц)
ДСА
ДСА
15 октября в 10:18
Уж лучше бы кого помоложе нашли.
Big krendel
Big krendel
15 октября в 09:26
Дибала пригодился бы в Челси.
shlomo
shlomo
15 октября в 08:31
Следите...может что и получится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 08:31
Отличный вариант
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100