«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Реала»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, выступающий на правах аренды за «Арсенал», попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Как сообщается, «горожане» заинтересованы в трансфере испанца. Манчестерский клуб готов сделать предложение по переходу футболиста следующим летом, когда арендное соглашение Себальоса с «Арсеналом» закончится.
Отмечается, что полузащитник не входит в планы «Реала», однако его контракт истекает летом 2023 года, что позволит «сливочным» требовать внушительную сумму за трансфер испанского хавбека.
Азар тоже как зажигал в АПЛ, а в Ла Лиге совсем никакой, хоть и травмы, но всё же...
Думаю, лучше выбить норм цену за Дани.
Азар тоже как зажигал в АПЛ, а в Ла Лиге совсем никакой, хоть и травмы, но всё же...
Думаю, лучше выбить норм цену за Дани.