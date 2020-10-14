«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Реала»

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14 октября 2020, 15:41

Полузащитник «Реала» , выступающий на правах аренды за «Арсенал», попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщается, «горожане» заинтересованы в трансфере испанца. Манчестерский клуб готов сделать предложение по переходу футболиста следующим летом, когда арендное соглашение Себальоса с «Арсеналом» закончится.

Отмечается, что полузащитник не входит в планы «Реала», однако его контракт истекает летом 2023 года, что позволит «сливочным» требовать внушительную сумму за трансфер испанского хавбека.