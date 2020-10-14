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«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Реала»

14 октября 2020, 15:41

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, выступающий на правах аренды за «Арсенал», попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщается, «горожане» заинтересованы в трансфере испанца. Манчестерский клуб готов сделать предложение по переходу футболиста следующим летом, когда арендное соглашение Себальоса с «Арсеналом» закончится.

Отмечается, что полузащитник не входит в планы «Реала», однако его контракт истекает летом 2023 года, что позволит «сливочным» требовать внушительную сумму за трансфер испанского хавбека.

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Dexter2110
Dexter2110
15 октября в 16:57
лучше Ауара купить у Леона. Сибас тоже не плохо играет за МЮ. не плохое будет преобретение на замену КДБ. а Ауар на позицию Давида Сильвы
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
14 октября в 23:36
Было бы здорово! Но вряд ли такое возможно. Да и КДБ тоже неизвестно, заиграет ли в Ла Лиге плюс немолодой он!
Азар тоже как зажигал в АПЛ, а в Ла Лиге совсем никакой, хоть и травмы, но всё же...
Думаю, лучше выбить норм цену за Дани.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ruslan3132 (раскрыть)
14 октября в 17:06
Хахахахахах оставьте себе))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 октября в 16:51
Требовать? Там где Хамеса за 25 продали , этот не более 15 возьмет
Ruslan3132
Ruslan3132
14 октября в 16:20
обмен на КДБ ) можно рассмотреть
ДСА
ДСА
14 октября в 16:01
Если захотят - купят.
shlifen
shlifen
14 октября в 15:48
"Внушительную" всё таки врядли - но миллионов 35-40 вполне =))
David Young
David Young
14 октября в 15:44
Может стать хорошим пополнением как игрок ротации.
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