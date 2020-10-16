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«Уфа» взяла в аренду нападающего загребского «Динамо» Андрича

вчера, 16:42

Нападающий загребского «Динамо» Комнен Андрич стал игроком «Уфы».

«Комнен Андрич подписал контракт с „Уфой“! 25-летний сербский нападающий перешел в нашу команду на правах аренды с правом выкупа из загребского „Динамо“.

В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач», — сообщает пресс-служба «Уфы» в клубном твиттере.

Напомним, что 11 октября новым главным тренером «Уфы» стал Рашид Рахимов.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:11
Рахимову повезло.
Анд-м
Анд-м
вчера в 17:46
Интересный игрок . Еще и помогли ЦСКА не много))
ДСА
ДСА
вчера в 17:21
Забивной игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:14
Результативность у парня вполне на уровне. А в Уфе с нападением не ахти. Так что сгодится им этот "фрайерок".
nubom
nubom
вчера в 17:11
Презент новому тренеру от руководства...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:44
а в чём смысл то?))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:43
Хороший нападающий судя по статистике
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