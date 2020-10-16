«Уфа» взяла в аренду нападающего загребского «Динамо» Андрича

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вчера, 16:42

Нападающий загребского «Динамо» стал игроком «Уфы».

«Комнен Андрич подписал контракт с „Уфой“! 25-летний сербский нападающий перешел в нашу команду на правах аренды с правом выкупа из загребского „Динамо“.

В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач», — сообщает пресс-служба «Уфы» в клубном твиттере.

Комнен Андрич подписал контракт с ФК «Уфа»!



25-летний сербский нападающий перешел в нашу команду на правах аренды с правом выкупа из загребского «Динамо».



В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач. pic.twitter.com/GjiJo0IktD — ФК УФА (@UfaFc) October 16, 2020

Напомним, что 11 октября новым главным тренером «Уфы» стал Рашид Рахимов.