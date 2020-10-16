«Уфа» взяла в аренду нападающего загребского «Динамо» Андрича

Нападающий загребского «Динамо» Комнен Андрич стал игроком «Уфы».
«Комнен Андрич подписал контракт с „Уфой“! 25-летний сербский нападающий перешел в нашу команду на правах аренды с правом выкупа из загребского „Динамо“.
В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач», — сообщает пресс-служба «Уфы» в клубном твиттере.
Комнен Андрич подписал контракт с ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) October 16, 2020
25-летний сербский нападающий перешел в нашу команду на правах аренды с правом выкупа из загребского «Динамо».
В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач. pic.twitter.com/GjiJo0IktD
Напомним, что 11 октября новым главным тренером «Уфы» стал Рашид Рахимов.