«Зенит» арендовал Чистякова

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, как и ожидалось, отправился в аренду.
До конца сезона футболист будет выступать за «Зенит». Соглашение предусматривает право выкупа.
Дмитрий Чистяков перешёл в «Зенит» на правах аренды— Football Club Rostov (@rostovfc) October 15, 2020
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А в нынешнем сезоне, при таком плотном графике место в составе найдется точно каждому. У нас ближайшие 2 месяца игры каждые 4 дня, поэтому ротация неизбежна и это хорошо
А в нынешнем сезоне, при таком плотном графике место в составе найдется точно каждому. У нас ближайшие 2 месяца игры каждые 4 дня, поэтому ротация неизбежна и это хорошо
В ЛЧ уже не заявить, не помощник однако..
В ЛЧ уже не заявить, не помощник однако..
Но это редко когда будет получаться.
Но это редко когда будет получаться.
Во вторых, хороший трансфер, вернули воспитанника на проблемную позицию.
Во вторых, хороший трансфер, вернули воспитанника на проблемную позицию.
Зенит обычно загорелых берёт для корабельной команды.
Зенит обычно загорелых берёт для корабельной команды.