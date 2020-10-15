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«Зенит» арендовал Чистякова

15 октября 2020, 20:38

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, как и ожидалось, отправился в аренду.

До конца сезона футболист будет выступать за «Зенит». Соглашение предусматривает право выкупа.

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Все комментарии
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 13:17
Понимаешь, слова о будущем звучали бы логично, если бы Чистякову было лет 20… что было бы время и подождать. Но ему уже 26 и нужно играть прямо здесь и сейчас. Нет у него столько времени и что то подсказывает, что он не станет своим Джикией, а будет больше как Васин
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
вчера в 08:56
Не факт. Оба легионера возрастные хоть иногда им нужен отдых время от времени. Плюс травмы дисквалификации. И вот если он не будет выглядеть как Васин или Кутепов в этих матчах то могут и оставить на будущее. Для самого Чистякова аренда лучше,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gargig (раскрыть)
вчера в 08:09
Это было уже давно и там деньги другие были. Огромные деньги это две стороны медали. Футбол из игры становится чисто бизнесом.
Gargig
Gargig ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 06:59
ну так-то поколение Аршавина, Кержа, Денисова, Быстрова и т.д играло практически при полном отсутствии лимита. И это была здоровая конкуренция.
А в нынешнем сезоне, при таком плотном графике место в составе найдется точно каждому. У нас ближайшие 2 месяца игры каждые 4 дня, поэтому ротация неизбежна и это хорошо
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:48
В ближайщем матче на поле выйдут Карпин с Арутюняном.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:05
Ничего себе Ростов разобрали...
oFANATo
oFANATo
вчера в 00:38
Опоздал зенит с защитником Чистяковым....
В ЛЧ уже не заявить, не помощник однако..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 00:21
По крайней мере в ЛЧ почти всегда, только форс-мажор пустит на поле Жиркова, Оздоева и Мостового ( между прочим игроков сб. России). Вот и результат первый ослабления лимита. А если отменить совсем, то и на места Кержа, Караваева и Дзюбы тут же будут куплены легионеры. Мне лично такой импортный футбол не нужен. Я могу его и по ТВ смотреть ( АПЛ, ЛаЛига, Лига1 и т.д.) Я хочу видеть ленинградский, московский, ростовский и вообще российский футбол. Но места нашей молодежи, по крайней мерев первых шести клубах будут прочно заняты легами. И это мне не нравится. Мы все таки в какой то степени патриоты России
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
15 октября в 23:56
Ростов разобрали
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 октября в 23:50
Ну травмы-дисквалификации это перманентное событие. Да, здоровые 8 легионеров, это всего 3 россиянина в составе.
Но это редко когда будет получаться.
Анд-м
Анд-м
15 октября в 23:41
Укрепили скамейку .
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
15 октября в 23:34
На скамейку вернули)
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
15 октября в 23:33
А он и никак и не проявит себя.. его от силы пару раз за сезон выпустят. Ни за что Семак не будет сажать на лавку кого то из пары основных ЦЗ.. в Зените легионеры всегда выходили на поле, как бы хорошо россияне не играли, но за легов заплачены деньги и они их должны отрабатывать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
15 октября в 23:16
Странное рассуждение. Я не поклонник Зенита, но ясно и реально представляю основной состав Зенита. В нем три русских - Кержаков, Караваев и Дзюба. Остальные легионеры. Это Ракицкий, Ловрен, сантос, Бариос, Венде, Майкон, Азмун и Дриусси. Не для лавки их покупали. Значит даже "игрокам сборной" типа Жиркова, Оздоева, и уж тем более Мостового, не говоря о Чистякове и других место на лавке обеспечено и гарантировано. Я понимаю, что возможны травмы, дисквы, но все равно основа Зенита - это 8 легионеров и три русских ( см. выше). А все остальное это дым и пыль в глаза.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Сп62 (раскрыть)
15 октября в 23:07
Это более правильно чем купить его. Если он никак не проявит себя то вернётся обратно. А то раньше зенит покупал пачками российских игроков(полоз, заболотный, Новосельцев, набибулин и т д и т д) а потом не мог избавиться от них. Вот так и придумали Сочи, для игроков не заигравших в зените
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
15 октября в 23:04
Во первых, только для подмены игроков РПЛ и КР, в ЛЧ не заявить.
Во вторых, хороший трансфер, вернули воспитанника на проблемную позицию.
makkie
makkie
15 октября в 22:30
Странно, слишком чистый и светлый.
Зенит обычно загорелых берёт для корабельной команды.
Сп62
Сп62
15 октября в 22:04
Обычно сильные клубы отдают игроков в аренду более слабым, а сами при необходимости покупают. А тут всё наоборот. К чему бы это?
ermak6848
ermak6848
15 октября в 21:37
Удачи - с последующим переходом в фк " ЗЕНИТ " !!!
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 21:24
Опять газпром с дюковым воду мутят?
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ VAN ARM (раскрыть)
15 октября в 21:09
Ставлю что Арутюнянц назанимал)
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 20:49
мутные дела ))) понятно только избранным))
Faustello
Faustello
15 октября в 20:46
Будет новая зверушка для Дзюбы!)))
particular
particular
15 октября в 20:45
Ожидаемо-загадочная аренда, видимо, даст серьёзные аргументы Зениту для доминирования в ЛЧ..:)))
kolpino08
kolpino08
15 октября в 20:40
А что не пишут, что кто из Зенита отправился в Ростов?))
beefs
beefs
15 октября в 20:39
зачем Зениту Чистяков...
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