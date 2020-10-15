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«Спартак» арендовал Мозеса

15 октября 2020, 21:26

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес, как и ожидалось, отправился в аренду.

До конца сезона футболист будет выступать за «Спартак». Соглашение предусматривает возможность выкупа трансфера игрока.

Мозес — универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе — как крайний атакующий защитник.

Виктор родился в Нигерии, где жил до 11 лет, а затем оказался в Англии и обучался в академии лондонского клуба «Кристал Пэлас», в котором и начал профессиональную карьеру.

Мозес выступал также за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер».

В составе «Челси» новичок красно-белых стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы. Всего за лондонцев Мозес провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:10
Это уже в прошлом
galem72
galem72
вчера в 10:28, ред.
Надеюсь, закроет свой райтхав. На Зобу справа уже сил нет смотреть, а на Ещенко тем более.
nikot
nikot
вчера в 09:12
Чем ответит черный зенит!?
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 07:51
Давно ли и намного? У нас два года подряд был самый молодой состав в европе, естественно, игроки становятся старше, но вот только мы сбитых летчиков - пенсионеров не берем.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
вчера в 06:04
Ну и здорово! Удачи.
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 01:27
Состав Спартака моложе чем у вас, это тебе для справки)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:18, ред.
Не самая удачная карьера в Челси - не повод говорить об отсутствии уровня....
Игрок походу дельный....
Не в восторге от трансферов (аренд) Спартака последних сезонов...но тут наверно прям фортануло...

Скорейшей адаптации и удачи...в новой Лиге !!!!!
Я так завсегда за приезд толковых игроков....
Джон Иванов
Джон Иванов
вчера в 01:07
Но обычно игроки с именем и уровнем к нам не едут, значит физуха не та на данный момент, что не играет там, там без физухи не получается, а у нас можно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:04
Он что ни один матч РПЛ не видел???
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 00:56, ред.
Отличная новость! наконец Виктор Мозес стал игроком Спартака с чем и всех красно-белых поздравляю! он должен помочь нам бороться в этом сезоне с зенитом и цска за чемпионство в рпл. новички явно должны усилить команду, расчитываем, что Урунов сделает качественный скачок в игре играя за Спартак и в скором времени станет одним из лидеров красно-белых составит конкоренцию Бакаеву. Кокорина мы ещё толком не видели но знаем на что Саша способен когда в форме и без травм. под Мозесом может ещё прибавить Маслов, ему явно не хватало креатива впереди, а с приходом нигерийца в команду они должны стать единым целым ( Мозес защищаться не сильно любит и с Масловым оба должны дополнять друг друга) Зобнин вернётся в опорную зону и с Кралом вместе должна получиться убойная связка. такого сильного коллектива футболистов по исполнителям у нас не было со времён чемпионского сезона с Промесом в атаке...вперёд Спартак!!!
brauning.86
brauning.86
вчера в 00:46
    oFANATo
    oFANATo ответ SpaM-SARW (раскрыть)
    вчера в 00:42
    Пока только Щенников издевается и Акинфеев побеждает мясных а Максименко бабочек пускает🤗
    beloff
    beloff ответ Костик Смирнов (раскрыть)
    вчера в 00:25
    и тактично умолчал про Маркизио:)
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ cska vperiod (раскрыть)
    15 октября в 23:58
    Сойдёт чтобы издеваться над щенниковым и огорчать Акинфеева
    Тага Дага
    Тага Дага
    15 октября в 23:51
    Удачи...добро пожаловать в лучший клуб России.
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответ RomzesRZN (раскрыть)
    15 октября в 23:50
    Чем лучше Ловрена?
    Я не видел его игру за Спартак.
    Так с чего такое мнение?
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    15 октября в 23:42
    Хороший игрок, это ни какой-нибудь сбитый летчик, типа Маркизио и Ловрена, которые на пенсию в Россию приехали зарабатывать.
    Анд-м
    Анд-м
    15 октября в 23:38, ред.
    дождались все )))
    ABir
    ABir
    15 октября в 23:26
    Вроде защитника хотели приобрести
    SHMEL
    SHMEL
    15 октября в 23:09
    Молодцы, омолаживат состав перспективной молодежью.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    15 октября в 23:07
    Осталось взять еще трех африканцев и сравняемся с зенитом по количеству негров в команде!)))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    15 октября в 22:58
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      15 октября в 22:57
      Шюррле тоже брали!!!!!!!!!!!Итог:4 хороших матча и потом спад и болезни!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну хорошо хоть аренда а не полноценный трансфер!!!!!!!!!!!!!!Заиграет-хорошо,ну а нет так нет,зимой купят другого!!!!!!!!!!!!

      Сомнительный трансфер как по мне!!!!!!!!!!!!!!
      Faustello
      Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
      15 октября в 22:56
      Краснодар купил Ионова!
      )))
      Big krendel
      Big krendel
      15 октября в 22:45
      Повторит путь Шурле. Спартак уж как возьмёт, так возьмёт. Хоть стой, хоть падай.))))
      batog
      batog
      15 октября в 22:40
      Удачи и без травм, Виктор !!! Добро пожаловать в Спартак !!!
      makkie
      makkie
      15 октября в 22:26
      Отлично, одной сагой меньше.
      Мозес опытный и сильный игрок, должен помочь.
      Удачи и без травм!
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      15 октября в 22:16
      Очередной Шюрле?
      cska vperiod
      cska vperiod
      15 октября в 22:10
      Нигде не пригодился а в спартак сойдёт.
      Footbolista
      Footbolista ответ Jake Sully (раскрыть)
      15 октября в 22:06
      Скинь Малкому...
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