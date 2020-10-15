«Спартак» арендовал Мозеса

Полузащитник «Челси» , как и ожидалось, отправился в аренду.

До конца сезона футболист будет выступать за «Спартак». Соглашение предусматривает возможность выкупа трансфера игрока.

Мозес — универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе — как крайний атакующий защитник.

Виктор родился в Нигерии, где жил до 11 лет, а затем оказался в Англии и обучался в академии лондонского клуба «Кристал Пэлас», в котором и начал профессиональную карьеру.

Мозес выступал также за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер».

В составе «Челси» новичок красно-белых стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы. Всего за лондонцев Мозес провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.