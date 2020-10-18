Кириченко: «После паузы в чемпионате игра в дерби будет непредсказуемой»

Бывший российский футболист Дмитрий Кириченко прокомментировал дерби ЦСКА с «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.
Поскольку был большой перерыв на игры сборных, трудно говорить о том, как может сложиться эта встреча. Понятно, что много сборников и у ЦСКА, и у «Динамо». Подготовка к играм, проходящим после перерыва, идет нелегко. Все-таки подъезжают игроки в разное время и в разном физическом и эмоциональном состоянии. Кто-то накануне победил, кто-то проиграл. Поэтому тренеры не любят такие матчи. Они часто получаются очень сумбурными.
А у «Динамо» еще и сменился тренер, поэтому о динамовцах вообще сейчас сложно что-то определенное сказать. Если я не ошибаюсь, новый наставник вроде еще не прибыл в Россию. Как я понял, какие-то там сложности. Видимо, из-за разрешения, сообщения. Если, конечно, ничего не изменилось… Но надо отметить, что динамовцы перед уходом чемпионата на перерыв провели неплохую игру против участника Лиги чемпионов «Краснодара» и заслуженно победили. ЦСКА? Команда у армейцев более сыгранная, чем у «Динамо», но накануне матча есть потери в составе. А если и Фернандес играть не будет, это вообще большой потерей станет. Потому что помимо обороны он очень много делает и в атаке — креативный игрок.
Мое мнение: после паузы в чемпионате игра в дерби будет непредсказуемой, и некоторые нюансы будут на нее влиять. Немало будет зависеть и от того, кто и когда забьет, от гола вообще. Надо отметить, что, когда ЦСКА и «Динамо» забивают, они достаточно хорошо действуют на контратаках. У обеих команд есть в составе быстрые футболисты. В ЦСКА это Влашич и Эджуке — они очень здорово бегут в контратаку. Поэтому, думаю, что обе команды будут играть очень осторожно. Чтобы не дать сопернику преимущества в виде забитого гола.