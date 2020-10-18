Кириченко: «После паузы в чемпионате игра в дерби будет непредсказуемой»

Бывший российский футболист прокомментировал дерби ЦСКА с «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ .

Поскольку был большой перерыв на игры сборных, трудно говорить о том, как может сложиться эта встреча. Понятно, что много сборников и у ЦСКА , и у «Динамо». Подготовка к играм, проходящим после перерыва, идет нелегко. Все-таки подъезжают игроки в разное время и в разном физическом и эмоциональном состоянии. Кто-то накануне победил, кто-то проиграл. Поэтому тренеры не любят такие матчи. Они часто получаются очень сумбурными.

А у «Динамо» еще и сменился тренер, поэтому о динамовцах вообще сейчас сложно что-то определенное сказать. Если я не ошибаюсь, новый наставник вроде еще не прибыл в Россию. Как я понял, какие-то там сложности. Видимо, из-за разрешения, сообщения. Если, конечно, ничего не изменилось… Но надо отметить, что динамовцы перед уходом чемпионата на перерыв провели неплохую игру против участника Лиги чемпионов «Краснодара» и заслуженно победили. ЦСКА ? Команда у армейцев более сыгранная, чем у «Динамо», но накануне матча есть потери в составе. А если и Фернандес играть не будет, это вообще большой потерей станет. Потому что помимо обороны он очень много делает и в атаке — креативный игрок.