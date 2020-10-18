Азмун похвалил Кокорина за гол «Химкам»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура РПЛ.
Важная победа, плюс мой первый гол за «Спартак». Браво, парни.
В комментариях среди прочих пользователей отметился игрок «Зенита» Сердар Азмун:
Молодец.
кокой 3 пенальти ?!? позорище свинское....................
кокой 3 пенальти ?!? позорище свинское....................
пенальти видно заставили бить...
пенальти видно заставили бить...
Сегодня 20:07
Азмун захотел в Спартак?!) Не, нам такие не нужны!)))
Помню как так же про Кокорина говорили, а оказался нужен, так и Азмуна полюбят, если перейдёт!!!
Сегодня 20:07
Азмун захотел в Спартак?!) Не, нам такие не нужны!)))
Помню как так же про Кокорина говорили, а оказался нужен, так и Азмуна полюбят, если перейдёт!!!