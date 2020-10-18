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Азмун похвалил Кокорина за гол «Химкам»

18 октября 2020, 14:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура РПЛ.

Важная победа, плюс мой первый гол за «Спартак». Браво, парни.

В комментариях среди прочих пользователей отметился игрок «Зенита» Сердар Азмун:

Молодец.

Азмун похвалил Кокорина за гол «Химкам»

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Doping87 (раскрыть)
19 октября в 10:38
В 2021 году будем Россию представлять в ЛЧ
Doping87
Doping87 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
19 октября в 08:44
Ты так досконально изучил расписание Зенита. А когда в рассписании Спартака будут еврокубки?
RIR68
RIR68
18 октября в 20:18
что все привязались? девочки давно не общались!
дырявоносые отстой
дырявоносые отстой
18 октября в 18:44
    дырявоносые отстой
    дырявоносые отстой ответ cska vperiod (раскрыть)
    18 октября в 18:42
    он обещал не играть за свиней и держит свое слово..
    пенальти видно заставили бить...
    zooveterinar
    zooveterinar ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    18 октября в 17:23
    Да незаиграет он, вот увидиш, вовсяком случае на том уровне,как его рекламируют журналюги!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 октября в 17:22
    Как бы он без похвалы Азмуна
    zooveterinar
    zooveterinar
    18 октября в 17:19
    Обалдеть !!! Гол с пеналя,позорникк!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 октября в 16:48
    Чего радоваться то, Сердар? Ваш главный преследователь выиграл, как и вы! Все в итоге остались при своих.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    18 октября в 16:17
    До этого стопроцентную пену не свистнули, так что по делу
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 октября в 16:15
    Во вторник Азмун похвалит нападающих Брюгге а в декабре Мозеза с хет тртком
    Давайте думать
    Давайте думать
    18 октября в 15:51
    Сэр Элтон Джон похвалил Азмуна и Дзюбу за гол в раздевалке!!!
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    18 октября в 15:26
    А Азмуну понравилось!)))
    Caniggia
    Caniggia
    18 октября в 15:25
    Ну прям величайший гол Кокоши! Его то и вспомнили в этом матче, когда он к точке подошёл, а в остальное время был полным нулём.
    particular
    particular
    18 октября в 15:23
    Судьбоносная похвала иранца одним словом может перепахать девственно-непорочную душу Кокорина и вызвать непредсказуемые сдвиги в его спортивно-жизненном сознании 😉
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ Байкал-38. (раскрыть)
    18 октября в 15:20
    Они так и про вовочку говорили, и про ромочку
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    18 октября в 15:20
    Когда забьет, тогда посмотрим. Против никакущего фарма Химок его не было видно, появился только что бы левую пенку ковырнуть и снова исчез. Сложно назвать это нарушением обещания не играть за спартак.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    18 октября в 15:18
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    Сегодня 20:07
    Азмун захотел в Спартак?!) Не, нам такие не нужны!)))

    Помню как так же про Кокорина говорили, а оказался нужен, так и Азмуна полюбят, если перейдёт!!!
    Faustello
    Faustello
    18 октября в 15:16
    Теперяшняя хвалит бывшую)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    18 октября в 15:10
    Еще одиннадцать пенальти и Саша станет первым в списке бомбардиров!
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    18 октября в 15:07
    Азмун захотел в Спартак?!) Не, нам такие не нужны!)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    18 октября в 15:07
    Сначала вы кричали что Кокорин выполняет обещание и не играет за Спартак, потом когда он вышел на поле вы заголосили про то что он не забивает, теперь когда он забил послышался вой про то что не с игры!) Мне даже интересно стала какая отмазка будет следующей когда Кокорин забьет с игры!))) Давайте, придумывайте еще что-нибудь нам на потеху!)))
    drug01
    drug01
    18 октября в 15:05
    Гол красавец! Теперь голы пойдут....
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    18 октября в 15:00
    Гол с левой пенки, самое то для игрока спартака с личкой в 3,5 ляма.
    Байкал-38
    Байкал-38
    18 октября в 14:59
    Надо Левникова хвалить, он заслужил!
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 октября в 14:57
    Пусть попробует с игры забить а то привыкли левые пенали бить.
    Сп62
    Сп62
    18 октября в 14:55
    Друзья, они и на расстоянии друзья.
    Big krendel
    Big krendel
    18 октября в 14:49
    Азмун постебал Кокошу.
    Q-J-G
    Q-J-G
    18 октября в 14:45
    Любит поговорить этот Азмун, мог бы и "покороче" высказаться)
    shlomo
    shlomo
    18 октября в 14:44, ред.
    Ну все....Кокорин "кудесник мяча" на поле....:))))
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