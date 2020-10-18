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Пименов — о Вареле: «В МЮ так просто не попадёшь»

18 октября 2020, 13:35

Экс-форвард «Динамо» Руслан Пименов считает, что защитник Гильермо Варела усилит московскую команду.

Варела играл за МЮ — это означает, что у него есть класс, у него есть уровень, потому что в «Манчестер Юнайтед» так просто не попадешь и случайно там не окажешься.

Другое дело, как он смог проявить себя там — это другое качество. Бывает, что это «твой» клуб, а бывает, что надо что-то поменять. Видимо, настал момент, когда ему надо было сменить обстановку.

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CSKA2012
CSKA2012
18 октября в 15:33
Блин сначало прочитал Валера в МЮ))
Байкал-38.
Байкал-38.
18 октября в 15:12
Видать в Динамо тоже так просто не попадёшь, если Пименов большую часть карьеры провёл в Локо завоевав с ним все свои титулы:
Чемпион России: 2002, 2004
Серебряный призёр чемпионата России: 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России: 1999/2000, 2000/01
Обладатель Суперкубка России: 2003
Да ещё и в сборную России на ЧМ 2002 именно из Локо попал!
В Динамо он играл всего один сезон 2007 ( 23 матча) и не добившись ничего именуется как "Экс-форвард «Динамо»"
А где Мец, Алания? А может Динамо (Минск)? За него Руслан сыграл в 2010 году аж 4 матча!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 октября в 13:58
МЮ после ухода Ферги пропустил через себя огромное количество барахла, некоторое до сих пор висит на балансе мертвым грузом.
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 13:55
В МЮ так просто не попадёшь но и просто так не уйдёшь.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 13:42
то есть по твоему нужно собирать все отходы?)))))))))
shlomo
shlomo
18 октября в 13:39
Значит не проявил себя....талантливых много, но играть за большой клуб не у всех получается...
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 13:39
Уле Гуннар Сульшер попал же...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
18 октября в 13:36
Посмотрим как он тут будет играть
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