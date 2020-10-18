Пименов — о Вареле: «В МЮ так просто не попадёшь»

Экс-форвард «Динамо» считает, что защитник усилит московскую команду.

Варела играл за МЮ — это означает, что у него есть класс, у него есть уровень, потому что в «Манчестер Юнайтед» так просто не попадешь и случайно там не окажешься.

Другое дело, как он смог проявить себя там — это другое качество. Бывает, что это «твой» клуб, а бывает, что надо что-то поменять. Видимо, настал момент, когда ему надо было сменить обстановку.