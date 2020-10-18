Пименов — о Вареле: «В МЮ так просто не попадёшь»

Экс-форвард «Динамо» Руслан Пименов считает, что защитник Гильермо Варела усилит московскую команду.
Варела играл за МЮ — это означает, что у него есть класс, у него есть уровень, потому что в «Манчестер Юнайтед» так просто не попадешь и случайно там не окажешься.
Другое дело, как он смог проявить себя там — это другое качество. Бывает, что это «твой» клуб, а бывает, что надо что-то поменять. Видимо, настал момент, когда ему надо было сменить обстановку.
Чемпион России: 2002, 2004
Серебряный призёр чемпионата России: 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России: 1999/2000, 2000/01
Обладатель Суперкубка России: 2003
Да ещё и в сборную России на ЧМ 2002 именно из Локо попал!
В Динамо он играл всего один сезон 2007 ( 23 матча) и не добившись ничего именуется как "Экс-форвард «Динамо»"
А где Мец, Алания? А может Динамо (Минск)? За него Руслан сыграл в 2010 году аж 4 матча!
Чемпион России: 2002, 2004
Серебряный призёр чемпионата России: 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России: 1999/2000, 2000/01
Обладатель Суперкубка России: 2003
Да ещё и в сборную России на ЧМ 2002 именно из Локо попал!
В Динамо он играл всего один сезон 2007 ( 23 матча) и не добившись ничего именуется как "Экс-форвард «Динамо»"
А где Мец, Алания? А может Динамо (Минск)? За него Руслан сыграл в 2010 году аж 4 матча!