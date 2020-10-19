Каскарино: «Кабальеро будет вторым вратарём „Челси“»

Бывший нападающий «Челси» считает, что будет выполнять роль сменщика в этом сезоне, а займёт место третьего вратаря «синих».

Кепы не будет даже на скамейке запасных в следующих матчах, потому роль второго голкипера станет выполнять Кабальеро.

Я удивлён, что в прошлом матче [против «Саутгемптона»] место в воротах занял именно Кепа, потому что он не нравится Лэмпарду.

Кабальеро почти не допускает ошибки, но за Кепу заплатили огромные деньги, поэтому они продолжают давать ему шансы.