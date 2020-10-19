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Каскарино: «Кабальеро будет вторым вратарём „Челси“»

сегодня, 13:17

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино считает, что Вилли Кабальеро будет выполнять роль сменщика Эдуара Менди в этом сезоне, а Кепа Аррисабалага займёт место третьего вратаря «синих».

Кепы не будет даже на скамейке запасных в следующих матчах, потому роль второго голкипера станет выполнять Кабальеро.

Я удивлён, что в прошлом матче [против «Саутгемптона»] место в воротах занял именно Кепа, потому что он не нравится Лэмпарду.

Кабальеро почти не допускает ошибки, но за Кепу заплатили огромные деньги, поэтому они продолжают давать ему шансы.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:53
Кепу и продать тяжело!
David Young
David Young
сегодня в 13:20
Так скорее всего и будет.
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