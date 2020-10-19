Каскарино: «Кабальеро будет вторым вратарём „Челси“»

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино считает, что Вилли Кабальеро будет выполнять роль сменщика Эдуара Менди в этом сезоне, а Кепа Аррисабалага займёт место третьего вратаря «синих».
Кепы не будет даже на скамейке запасных в следующих матчах, потому роль второго голкипера станет выполнять Кабальеро.
Я удивлён, что в прошлом матче [против «Саутгемптона»] место в воротах занял именно Кепа, потому что он не нравится Лэмпарду.
Кабальеро почти не допускает ошибки, но за Кепу заплатили огромные деньги, поэтому они продолжают давать ему шансы.