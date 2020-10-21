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МЮ впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд

сегодня, 07:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера обыграл «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Эта победа стала исторической для английского клуба. «Красные дьяволы» впервые выиграли 10 выездных матчей подряд во всех турнирах.

После ничейной игры с «Тоттенхэмом» (1:1) в 30-м туре прошлого сезона АПЛ манкунианцы обыграли в гостях «Норвич» (2:1), «Брайтон» (3:0), (3:2) и (3:0), «Астон Виллу» (3:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (2:0), «Лутон» (3:0), «Ньюкасл» (4:1) и ПСЖ (2:1).

Отметим, что в полуфинальной встрече Лиги Европы с «Севильей» в прошлом сезоне МЮ потерпел поражение (1:2), но матч проходил на нейтральном поле в Германии.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:18
МЮ вчера был хорошь!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:11
А ещё Сульшером не довольны.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:43
Победа над МС стоит отдельно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Павел Молочный (раскрыть)
сегодня в 07:40
Спасибо за пояснение...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:28
МЮ конечно выдал. Думал максимум ничью зацепят.
Павел Молочный
Павел Молочный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:25
Одна в Кубке Лиги, две других в прошлом и этом сезонах АПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:22
Не очень понятно за Брайтон. Почему с ним аж 3 игры, да еще выездные. Товарняки считали штоле?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:10
Сходу творят историю...
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