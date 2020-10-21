МЮ впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд

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сегодня, 07:08

«Манчестер Юнайтед» под руководством обыграл «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Эта победа стала исторической для английского клуба. «Красные дьяволы» впервые выиграли 10 выездных матчей подряд во всех турнирах.

После ничейной игры с «Тоттенхэмом» (1:1) в 30-м туре прошлого сезона АПЛ манкунианцы обыграли в гостях «Норвич» (2:1), «Брайтон» (3:0), (3:2) и (3:0), «Астон Виллу» (3:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (2:0), «Лутон» (3:0), «Ньюкасл» (4:1) и ПСЖ (2:1).