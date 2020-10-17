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Максименко — лучший игрок матча «Химки» — «Спартак»

17 октября 2020, 21:01
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Голкипер «красно-белых» продемонстрировал уверенную игру в воротах.

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Все комментарии
Блоссия
Блоссия
18 октября в 08:18
Мне кажется, что мы совершили что-то хорошее в этой жизни.
За это нам был послан Максименко.
Wolf77785
Wolf77785
18 октября в 03:58
Левников лучший.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ VERSTECK (раскрыть)
18 октября в 00:49
Национализмом не пахнет?
VERSTECK
VERSTECK
18 октября в 00:24
Тянет спам хохлёнок, хотя там изначально было ясно что фарм клуб сольёт матч. Надо было бы и 5 пропустили.
Бамбихрюк
Бамбихрюк ответ cska1948 (раскрыть)
17 октября в 23:02
Объясняю. Хоть это и газпромовский канал, но им надо зарабатывать и деньги и просмотры. А в России 90% просмотров дает Спартак, никому нахер не сдалось динамо, рубин, цска и зенит, они все вместе взятые не набьют столько просмотров.
cska1948
cska1948 ответ Petergoff (раскрыть)
17 октября в 22:03
РФС уже давно пора штрафовать как ТВ канал, так и комментаторов за предвзятый комментарий матчей РПЛ! Ведь слушать невозможно! А программу Черданцева "После футбола" вообще ЗАКРЫТЬ! Ведь эта программа посвящена ТОЛЬКО разбору игры СпаМа!
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 21:54
Заслуженно лучший!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Smoke Some Weed (раскрыть)
17 октября в 21:44
Так он и 100% пеналь в первом не поставил в ворота Химок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Исправил ошибку так сказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но счет не по игре!!!!!!!!!!!!!Химки должны были играть минимум вничью!!!!!!
drug01
drug01
17 октября в 21:29
Вратарь всегда будет лучшим
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
17 октября в 21:18, ред.
Отскочили, повезло, плюс пень левый уже подтверждено, если бы не вратарь летел бы Спартак 3.0 ещё в первом
spartak kursk
spartak kursk
17 октября в 21:16
Макси огромное спасибо,что уже несколько матчей приносит Спартаку три заветных балла.

Так держать!!!!!И не зазвездиться!!!

С победой!!!!
Petergoff
Petergoff
17 октября в 21:12, ред.
Хе хе. Комментаторы, с матч премьер, в открытую топили за Спартак))) Ещё на Гену Орлова гонят😊👍
ermak6848
ermak6848
17 октября в 21:08
Воротчик отстоял честно и добросовестно
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 21:08
Жека ловчев выбрал.
makkie
makkie
17 октября в 21:06
Саня красавчик!
После ошибок в дерби собрался и теперь в каждом матче тащит.
DEIVID
DEIVID
17 октября в 21:02
Это ужас когда с какими то Химками лучший Максименко.
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