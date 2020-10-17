Максименко — лучший игрок матча «Химки» — «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).
Голкипер «красно-белых» продемонстрировал уверенную игру в воротах.
Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).
Голкипер «красно-белых» продемонстрировал уверенную игру в воротах.
За это нам был послан Максименко.
За это нам был послан Максименко.
Так держать!!!!!И не зазвездиться!!!
С победой!!!!
Так держать!!!!!И не зазвездиться!!!
С победой!!!!
После ошибок в дерби собрался и теперь в каждом матче тащит.
После ошибок в дерби собрался и теперь в каждом матче тащит.