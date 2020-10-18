Гвардиола выиграл 500 матчей в тренерской карьере

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 5-го тура АПЛ.
Для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала пятисотой в тренерской карьере. 172 матча испанский специалист выиграл во главе «Манчестер Сити».
|Манчестер Сити1 : 0Арсенал
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 5-го тура АПЛ.
Для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала пятисотой в тренерской карьере. 172 матча испанский специалист выиграл во главе «Манчестер Сити».
трофей который ему ещё не покорился. Может у него и получится дойти с командой до главного матча, которая станет важной победой в его карьере. Удачи
трофей который ему ещё не покорился. Может у него и получится дойти с командой до главного матча, которая станет важной победой в его карьере. Удачи
Но опять же, с какими командами он это сделал?!
В самых сильных командах своих чемпионатов работал!
Но и с ними он умудрялся позориться в ЛЧ!
Но опять же, с какими командами он это сделал?!
В самых сильных командах своих чемпионатов работал!
Но и с ними он умудрялся позориться в ЛЧ!