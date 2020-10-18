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Гвардиола выиграл 500 матчей в тренерской карьере

18 октября 2020, 00:38
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 5-го тура АПЛ.

Для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала пятисотой в тренерской карьере. 172 матча испанский специалист выиграл во главе «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
18 октября в 10:03
Мои поздравления,действительно один из трёх тренеров в современности.Уверен что через лет 10 будет 1000.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 07:36
хорошая цифра но 1000 лучше)))
beefs
beefs
18 октября в 07:27
Это хорошее достижение....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 октября в 07:24
Пусть потешит свое самолюбие.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 октября в 07:08
Думаю сможет спокойно удвоить это достижение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 октября в 06:53
С юбилеем!
Василий 50
Василий 50
18 октября в 06:45
Денег на это много потрачено.
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 06:38
Пеп великий тренер, он лучший из лучших, мои поздравления!
Zenit_84
Zenit_84
18 октября в 06:32
Так выпьем ещё за 500 побед!
sv_1969
sv_1969
18 октября в 06:06
Не удивительно...
mihaluch
mihaluch
18 октября в 04:40
Завидное достижение не каждому такое по плечу.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ da da da (раскрыть)
18 октября в 04:38
Кем считается???Работал с Барселоной, Баварией и МС,а ЛЧ только с гениальной Барсой взял.Баварию вообще развалил,в МС уже больше миллиарда вбухали,а воз и ныне там.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября в 03:39
Солидное достижение.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 октября в 03:30
Мои поздравления
da da da
da da da
18 октября в 02:49
не зря считается лучшим тренером в истории)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 октября в 02:02, ред.
любой тренер с этими командами бы столько выиграл
Gahi
Gahi
18 октября в 01:38
Хорошая статистика для Хосепа Гвардиола пятьсот матчей побед в карьере, и в частности 172 матча с Манчестер Сити. Но свой самый главный матч который он должен был выиграть с Манчестер Сити, это финал Лиги Чемпионов и завоевать
трофей который ему ещё не покорился. Может у него и получится дойти с командой до главного матча, которая станет важной победой в его карьере. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
18 октября в 00:48
Это конечно оооочень много!
Но опять же, с какими командами он это сделал?!
В самых сильных командах своих чемпионатов работал!
Но и с ними он умудрялся позориться в ЛЧ!
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
18 октября в 00:41
Громко сказано, как будто он в середняках или малобюджетных клубах работал. Тренировал барселону, Баварию и МС. При этом умудрился развалить немецкую машину и выкидывать на ветер шейховские нефтедоллары)
drug01
drug01
18 октября в 00:39
Так продолжать играть
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