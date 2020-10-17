Кайо — лучший игрок матча «Краснодар» — «Рубин»

Полузащитник «Краснодара» Кайо стал лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).
Футболист провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.
Полузащитник «Краснодара» Кайо стал лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).
Футболист провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.
Так что мой прогноз 2-1 правильней был!
Так что мой прогноз 2-1 правильней был!
Чернов и Ионов прекрасно!
Марков это что то...
Чернов и Ионов прекрасно!
Марков это что то...