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Кайо — лучший игрок матча «Краснодар» — «Рубин»

17 октября 2020, 18:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Кайо стал лучшим игроком матча 11-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Футболист провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
18 октября в 00:50, ред.
Один гол говорят Краснодар забил с нарушением правил.
Так что мой прогноз 2-1 правильней был!
Groove000
Groove000 ответ Faustello (раскрыть)
17 октября в 20:16
Я просто думал, что если из второго состава, то не нужен контракт)
Faustello
Faustello ответ Groove000 (раскрыть)
17 октября в 20:14
Марков
Groove000
Groove000 ответ Faustello (раскрыть)
17 октября в 20:14
Погоди, а кого тогда второго подписали? Чернов и еще один, в один день с ним
Faustello
Faustello ответ Groove000 (раскрыть)
17 октября в 20:09
Ты про Маркова? Как он может быть очень если он за к2 был просто никаким)))
Groove000
Groove000 ответ Faustello (раскрыть)
17 октября в 20:08
Не очень? Не видел его игру
Dzolo
Dzolo
17 октября в 20:08
Скорей Вилков, клоун помог коровам.
Faustello
Faustello
17 октября в 18:56
Молодец!
Чернов и Ионов прекрасно!
Марков это что то...
shlomo
shlomo
17 октября в 18:43
Краснодар превзошел сам себя...
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