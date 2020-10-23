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Бэйл: «„Тоттенхэм“ — серьёзная причина моей хорошей игры»

сегодня, 03:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСКМатч завершен

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал своё первое появление в стартовом составе после возвращения в лондонский клуб. 31-летний валлиец отыграл 62 минуты матча с ЛАСКом (3:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Мы понимаем значимость этих матчей. Мы вышли на поле и проделали отличную работу. Это было не лучшее наше выступление, но мы сыграли надёжно, и самое важно — взяли три очка.

Я ещё немного скован в движениях. Для меня это как мини-предсезонка. Стараюсь разбегаться. Надеюсь, мне не потребуется много времени, чтобы вернуть свою максимальную скорость. Я наслаждаюсь пребыванием на поле и возвращением в этот потрясающий клуб.

Каково это — вернуться сюда? Замечательно. Это серьёзная причина моей хорошей игры и самого возвращения. Все хотят, чтобы их любили и ценили. Я отдам всё ради этой футболки.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 03:51
Англичане начинают плохо играть когда буксуют в сливках ☺️
протон1
протон1
сегодня в 03:39
гарет бейл. помню. он играл на пару с павлюченко. где пава. где гарет бейл
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:35
вернулся домой
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