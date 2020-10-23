Бэйл: «„Тоттенхэм“ — серьёзная причина моей хорошей игры»

Вингер «Тоттенхэма» , права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал своё первое появление в стартовом составе после возвращения в лондонский клуб. 31-летний валлиец отыграл 62 минуты матча с ЛАСКом (3:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Мы понимаем значимость этих матчей. Мы вышли на поле и проделали отличную работу. Это было не лучшее наше выступление, но мы сыграли надёжно, и самое важно — взяли три очка.

Я ещё немного скован в движениях. Для меня это как мини-предсезонка. Стараюсь разбегаться. Надеюсь, мне не потребуется много времени, чтобы вернуть свою максимальную скорость. Я наслаждаюсь пребыванием на поле и возвращением в этот потрясающий клуб.

Каково это — вернуться сюда? Замечательно. Это серьёзная причина моей хорошей игры и самого возвращения. Все хотят, чтобы их любили и ценили. Я отдам всё ради этой футболки.