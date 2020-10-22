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Бербатов: «Кейн и Левандовски почти достигли уровня Месси и Роналду»

сегодня, 21:42

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высоко оценил игровые качества форварда «шпор» Харри Кейна.

Харри Кейн и Роберт Левандовски сейчас находятся на одну ступень ниже Месси и Роналду, они могут достичь их уровня. Это невероятно талантливые форварды.

Голевая передача Кейна на выходных [в матче против «Вест Хэма»] — это невероятный уровень мастерства. Вы можете увидеть такие передачи только у Де Брюйне.

Приятно смотреть на связку Кейна и Сона. Это два великолепных игрока, которые прекрасно знают друг друга. Они напоминают мне меня и Робби Кина. Прямо сейчас они просто веселятся, играя вместе, это идеальное партнерство.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ SoloZone (раскрыть)
сегодня в 22:08
Причем тут разноплановость???Он про уровень(класс) игрока говорит.Хотя они и близко не достигли Рона/Месси.А Ибрагимович тем более,пяток топ клубов прошел,но так ЛЧ и не выиграл,просто лузер.
SoloZone
SoloZone
сегодня в 22:05
Игроки то разноплановые, нафига им достигать уровня Месси или Роналду. Им бы достичь уровня Ибрагимовича.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:58
Болгарин бред говорит, они и половины не достигли
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:42
Почти не считается, да и не достигли...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:42
Уровень бог
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