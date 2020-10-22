Бербатов: «Кейн и Левандовски почти достигли уровня Месси и Роналду»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» высоко оценил игровые качества форварда «шпор» .

Харри Кейн и Роберт Левандовски сейчас находятся на одну ступень ниже Месси и Роналду, они могут достичь их уровня. Это невероятно талантливые форварды.

Голевая передача Кейна на выходных [в матче против «Вест Хэма»] — это невероятный уровень мастерства. Вы можете увидеть такие передачи только у Де Брюйне.

Приятно смотреть на связку Кейна и Сона. Это два великолепных игрока, которые прекрасно знают друг друга. Они напоминают мне меня и Робби Кина. Прямо сейчас они просто веселятся, играя вместе, это идеальное партнерство.