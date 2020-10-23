Артета прокомментировал результативную ошибку Лено

Главный тренер «Арсенала» после гостевой победы над «Рапидом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал ошибку голкипера своей команды , которая привела к пропущенному мячу. 28-летний вратарь неудачно выполнил передачу в своей штрафной, вследствие чего «Рапид» перехватил мяч и открыл счёт в матче.

Игроки будут всё лучше и лучше понимать, как нужно разыгрывать мяч в этих областях, с кем разыгрывать, в зависимости от того, откуда исходит давление, и на каком расстоянии находится соперник.

После этого всё станет лучше. Решение о правильном ударе или правильной передаче должно приниматься за доли секунды. Соперники будут ждать вашей ошибки.

Это то, над чем мы должны продолжать работать, чтобы играть так, как я этого хочу.