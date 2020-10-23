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Артета прокомментировал результативную ошибку Лено

сегодня, 02:48
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после гостевой победы над «Рапидом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал ошибку голкипера своей команды Бернда Лено, которая привела к пропущенному мячу. 28-летний вратарь неудачно выполнил передачу в своей штрафной, вследствие чего «Рапид» перехватил мяч и открыл счёт в матче.

Игроки будут всё лучше и лучше понимать, как нужно разыгрывать мяч в этих областях, с кем разыгрывать, в зависимости от того, откуда исходит давление, и на каком расстоянии находится соперник.

После этого всё станет лучше. Решение о правильном ударе или правильной передаче должно приниматься за доли секунды. Соперники будут ждать вашей ошибки.

Это то, над чем мы должны продолжать работать, чтобы играть так, как я этого хочу.

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