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Гаттузо: «Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред»

сегодня, 22:43
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб АЗ АлкмарАЗ АлкмарМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «АЗ Алкмара» (0:1).

Мы не должны были проиграть такую ​​игру. Владение мячом — это нормально, но не тогда, когда оно не приносит результат. Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред.

В первом тайме было несколько хороших моментов, но после перерыва мы делали слишком много предсказуемых передач в ноги. Нам нужно больше страсти и голода к победам, потому что сегодня мы плохо играли без мяча.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:14
И кто же вам виноват...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 23:12
Гаттузо — молоток. Всегда по делу себя критикует. Не жалуется, как многие любят. А победы придут. Щас встряхнет команду хорошенько, а то они нюх потеряли после уничтожения «Аталанты»
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 23:03
удивили так удивили конечно , да еще и на Сан-Паоло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:52
Так обделаться в первом жэ матче!
Брулин
Брулин
сегодня в 22:43
Ето посто позор
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