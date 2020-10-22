Гаттузо: «Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против « АЗ Алкмара» (0:1).

Мы не должны были проиграть такую ​​игру. Владение мячом — это нормально, но не тогда, когда оно не приносит результат. Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред.

В первом тайме было несколько хороших моментов, но после перерыва мы делали слишком много предсказуемых передач в ноги. Нам нужно больше страсти и голода к победам, потому что сегодня мы плохо играли без мяча.