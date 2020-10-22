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Голкипер «Челси» Менди: «Приятно слышать похвалу от Чеха»

сегодня, 23:31

Голкипер «Челси» Эдуар Менди заявил, что он горд учиться у бывшего вратаря «синих» Петра Чеха.

Я знал, что Петр Чех на протяжении нескольких лет смотрел матчи с моим участием, мне всегда приятно слышать, что ему нравится мой стиль и мои данные.

По завершении моего сезона в «Ренне» мне пришло предложение из «Челси», я очень горд, что мне довелось перейти в такой титулованный клуб, и благодаря Петру и Кристофу [Лоллишону, тренеру «Челси» и бывшему тренеру «Ренна»], которые следили за мной.

Здесь в «Челси» все одобрили моё подписание, и теперь только от меня зависит, смогу ли я доказать, что они были правы, что заинтересовались мной, и что привели меня в клуб.

Ранее бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о вратарях лондонского клуба.

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