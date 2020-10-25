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«Ливерпуль» нашёл замену травмированному ван Дейку в «Шальке»

сегодня, 11:26

«Ливерпуль» стремится подписать нового защитника в зимнее трансферное окно, чтобы заменить Вирджила ван Дейка, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Как сообщается, «Ливерпуль» вступил в переговоры с «Шальке» по трансферу Озана Кабака. «Красные» готовы предложить за переход футболиста национальной сборной Турции 20 млн фунтов стерлингов и ряд бонусов.

Отмечается, что «Шальке» хочет выручить за молодого защитника около 30 млн фунтов.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» проявлял интерес к Дайотчанкулю Упамекано из «Лейпцига».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:18
Клоппу и остальным виднее, но в зимнее ТО купить еще одного центрдефа - просто обязательно! А уж кого выбрать - пускай Клопп выберет из робного бундеса - там связи и контакты, могут выбрать то что им надо.
Сейчас Упамекано видится идеальным вариантом, но я доверяю тренерскому штабу и менеджерам Ливерпуля - выберут.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:47
Я так думаю, что это скорее всего один из вариантов. И не факт , что подпишут именно его.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:42
Это просто глупо))) у них таких замен пол скамейки))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:39
Не думаю что Кабак его заменит равнозначно...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:35
Ливерпуль в последнее время не впечатляет. И потеря ван Дейка одна из причин. Парень и в защите хорош, да и в нападении при стандартах часто отличается. Понятно , что дело не только в нем , что то разладилось в "машине" Клоппа , нет уже той мощи , что была еще совсем недавно. Посмотрим как Юрген выйдет из этой ситуации??? Ну а защитник конечно же нужен, ван Дейк вернется нескоро, а график жесточайший.
Ждем нового защитника в Ливерпуле.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 11:29
Не нужен
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:28
Озан Кабак будет только рад сбежать из стоящего на вылет подопечного Газпрома.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:28
Кабак -звучит довльно сурьезно))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:27
Договориться должны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:27
Озан Кабак! Достойно!
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