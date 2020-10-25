«Ливерпуль» нашёл замену травмированному ван Дейку в «Шальке»

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сегодня, 11:26

«Ливерпуль» стремится подписать нового защитника в зимнее трансферное окно, чтобы заменить , который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Как сообщается, «Ливерпуль» вступил в переговоры с «Шальке» по трансферу . «Красные» готовы предложить за переход футболиста национальной сборной Турции 20 млн фунтов стерлингов и ряд бонусов.

Отмечается, что «Шальке» хочет выручить за молодого защитника около 30 млн фунтов.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» проявлял интерес к Дайотчанкулю Упамекано из «Лейпцига».