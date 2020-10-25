«Ливерпуль» нашёл замену травмированному ван Дейку в «Шальке»

«Ливерпуль» стремится подписать нового защитника в зимнее трансферное окно, чтобы заменить Вирджила ван Дейка, который выбыл до конца сезона из-за травмы.
Как сообщается, «Ливерпуль» вступил в переговоры с «Шальке» по трансферу Озана Кабака. «Красные» готовы предложить за переход футболиста национальной сборной Турции 20 млн фунтов стерлингов и ряд бонусов.
Отмечается, что «Шальке» хочет выручить за молодого защитника около 30 млн фунтов.
Напомним, что ранее «Ливерпуль» проявлял интерес к Дайотчанкулю Упамекано из «Лейпцига».
Сейчас Упамекано видится идеальным вариантом, но я доверяю тренерскому штабу и менеджерам Ливерпуля - выберут.
Сейчас Упамекано видится идеальным вариантом, но я доверяю тренерскому штабу и менеджерам Ливерпуля - выберут.
Ждем нового защитника в Ливерпуле.
Ждем нового защитника в Ливерпуле.