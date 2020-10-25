Упамекано стал главной трансферной целью «Ливерпуля»

Защитник «Лейпцига» Дайотчанкуль Упамекано попал на радары «Ливерпуля».
Как сообщается, французский футболист стал главной трансферной целью «красных» после травмы Вирджила ван Дейка, который может пропустить весь нынешний сезон.
Отмечается, что «Лейпциг» готов расстаться со своим защитником за 40 млн фунтов стерлингов.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги молодой игрок провёл 5 матчей, отметившись одним забитым мячом. Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал «красных» подписать Упамекано.
Чем мне нравится Клопп, так точечными покупками, которые сразу в разы поднимают силу команды. Вроде бы мощно по именам закупился Челси, а идеально по игре - именно Ливерпуль.
Удачи красным в защите титула.
Чем мне нравится Клопп, так точечными покупками, которые сразу в разы поднимают силу команды. Вроде бы мощно по именам закупился Челси, а идеально по игре - именно Ливерпуль.
Удачи красным в защите титула.