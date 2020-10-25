Упамекано стал главной трансферной целью «Ливерпуля»

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сегодня, 09:01

Защитник «Лейпцига» попал на радары «Ливерпуля».

Как сообщается, французский футболист стал главной трансферной целью «красных» после травмы , который может пропустить весь нынешний сезон.

Отмечается, что «Лейпциг» готов расстаться со своим защитником за 40 млн фунтов стерлингов.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги молодой игрок провёл 5 матчей, отметившись одним забитым мячом. Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал «красных» подписать Упамекано.