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Упамекано стал главной трансферной целью «Ливерпуля»

сегодня, 09:01

Защитник «Лейпцига» Дайотчанкуль Упамекано попал на радары «Ливерпуля».

Как сообщается, французский футболист стал главной трансферной целью «красных» после травмы Вирджила ван Дейка, который может пропустить весь нынешний сезон.

Отмечается, что «Лейпциг» готов расстаться со своим защитником за 40 млн фунтов стерлингов.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги молодой игрок провёл 5 матчей, отметившись одним забитым мячом. Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал «красных» подписать Упамекано.

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Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 09:14
Для Упамекано это не большая сумма. Пара ван Дейк и Упамекано будет сильнейшим центром обороны в мире. Вкупе с шикарными флангами защита Ливерпуля может стать непроходимой для соперников.
Чем мне нравится Клопп, так точечными покупками, которые сразу в разы поднимают силу команды. Вроде бы мощно по именам закупился Челси, а идеально по игре - именно Ливерпуль.
Удачи красным в защите титула.
Накир
Накир
сегодня в 09:08
Если нужен, то нужно брать....
Мaлик
Мaлик
сегодня в 09:02
Цена конечно большая....
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