Марез отказался переходить в ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез мог продолжить карьеру во Франции.
Как сообщается, интерес к футболисту проявлял ПСЖ, а в СМИ ходили слухи о том, что алжирский хавбек готов покинуть манчестерский клуб.
Однако сам Марез выступил с заявлением, опровергнув информацию о том, что он собирается перейти в ПСЖ. Футболист назвал «ложными» слухи о своём уходе из «Манчестер Сити».
Напомним, что во время летнего трансферного окна Марезом интересовался «Реал».
Я более чем уверен, что Марез согласился бы - зарплата в ПСЖ выше, работать надо меньше, тусоваться можно понтовей... Париж для Мареза то что надо, он ведь франкофон по сути.
Я более чем уверен, что Марез согласился бы - зарплата в ПСЖ выше, работать надо меньше, тусоваться можно понтовей... Париж для Мареза то что надо, он ведь франкофон по сути.
Нам сейчас как раз нужен такой игрок в атаке...
Нам сейчас как раз нужен такой игрок в атаке...