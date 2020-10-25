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Марез отказался переходить в ПСЖ

сегодня, 11:01

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез мог продолжить карьеру во Франции.

Как сообщается, интерес к футболисту проявлял ПСЖ, а в СМИ ходили слухи о том, что алжирский хавбек готов покинуть манчестерский клуб.

Однако сам Марез выступил с заявлением, опровергнув информацию о том, что он собирается перейти в ПСЖ. Футболист назвал «ложными» слухи о своём уходе из «Манчестер Сити».

Напомним, что во время летнего трансферного окна Марезом интересовался «Реал».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:45
Правильно сделал!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:24
Сильно сказал!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:23, ред.
назвать ложными слухами и отказ переходить это не одно и тоже.
Я более чем уверен, что Марез согласился бы - зарплата в ПСЖ выше, работать надо меньше, тусоваться можно понтовей... Париж для Мареза то что надо, он ведь франкофон по сути.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:15
Хороший игрок Марез, жаль что у Арсенала не получилось переманить его из чемпионского Лестера...
Нам сейчас как раз нужен такой игрок в атаке...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:10
Ну а что менять шило на мыло...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:08
Ему и МС неплохо.
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