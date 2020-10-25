Марез отказался переходить в ПСЖ

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сегодня, 11:01

Полузащитник «Манчестер Сити» мог продолжить карьеру во Франции.

Как сообщается, интерес к футболисту проявлял ПСЖ , а в СМИ ходили слухи о том, что алжирский хавбек готов покинуть манчестерский клуб.

Однако сам Марез выступил с заявлением, опровергнув информацию о том, что он собирается перейти в ПСЖ . Футболист назвал «ложными» слухи о своём уходе из «Манчестер Сити».

Напомним, что во время летнего трансферного окна Марезом интересовался «Реал».