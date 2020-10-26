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Модрич: «Я слишком стар, чтобы вернуться в „Тоттенхэм“»

сегодня, 08:41

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о вариантах продолжения карьеры.

Я слишком стар, чтобы вернуться в «Тоттенхэм»! У меня есть ещё год по контракту с «Реалом», а после мы посмотрим, что будет дальше.

Я чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть в футбол ещё несколько лет. Где? Посмотрим. Если честно, я особо не задумывался об этом.

Я сосредоточен на выступлениях за «Реал» и на том, чего мы можем добиться в этом сезоне. Это моя единственная цель. Затем мы сядем за стол переговоров и найдём оптимальное решение.

Я провёл здесь восемь сезонов, восемь отличных сезонов, и у меня сложились прекрасные отношения со всеми в клубе. Независимо от того, какое решение будет принято, у меня не будет обид на эту команду.

Напомним, что ранее в «Тоттенхэм» вернулся полузащитник «Реала» Гарет Бэйл.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:40
только в китай или америку)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:34
Не уйдёт,продлит контракт,уж очень полезен!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:32
Стар для ттх= молод для юве
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:26
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 08:56
в милан можно
shlomo
shlomo
сегодня в 08:56
Через год будем посмотреть...:)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:55
Сиди в Реале Лука)))
Gahi
Gahi
сегодня в 08:49
Очень достойный ответ
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