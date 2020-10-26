Модрич: «Я слишком стар, чтобы вернуться в „Тоттенхэм“»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о вариантах продолжения карьеры.

Я слишком стар, чтобы вернуться в «Тоттенхэм»! У меня есть ещё год по контракту с «Реалом», а после мы посмотрим, что будет дальше.

Я чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть в футбол ещё несколько лет. Где? Посмотрим. Если честно, я особо не задумывался об этом.

Я сосредоточен на выступлениях за «Реал» и на том, чего мы можем добиться в этом сезоне. Это моя единственная цель. Затем мы сядем за стол переговоров и найдём оптимальное решение.

Я провёл здесь восемь сезонов, восемь отличных сезонов, и у меня сложились прекрасные отношения со всеми в клубе. Независимо от того, какое решение будет принято, у меня не будет обид на эту команду.