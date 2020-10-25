Марез: «Не исключаю, что могу перейти в „Марсель“»

Полузащитник «Манчестер Сити» не исключил, что может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к игроку проявляют «Марсель» и ПСЖ .

Это правда, что я был фанатом «Марселя» в детстве. Что касается перехода в ПСЖ — это не актуально, потому что у меня все ещё есть контракт с «Манчестер Сити», мне нравится в Манчестере. Но Париж — мой город. Я родился и вырос в Париже. Никогда нельзя загадывать наперёд.

Я мог перейти в «Марсель» в 2014 году. Но и сейчас я не исключаю вариант с тем, что могу оказаться в этом клубе. Никогда не знаешь, как повернётся твоя карьера.