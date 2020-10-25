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Марез: «Не исключаю, что могу перейти в „Марсель“»

сегодня, 14:27

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез не исключил, что может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к игроку проявляют «Марсель» и ПСЖ.

Это правда, что я был фанатом «Марселя» в детстве. Что касается перехода в ПСЖэто не актуально, потому что у меня все ещё есть контракт с «Манчестер Сити», мне нравится в Манчестере. Но Париж — мой город. Я родился и вырос в Париже. Никогда нельзя загадывать наперёд.

Я мог перейти в «Марсель» в 2014 году. Но и сейчас я не исключаю вариант с тем, что могу оказаться в этом клубе. Никогда не знаешь, как повернётся твоя карьера.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:06
Перейди он сейчас получилась бы убийственная тройка Пайе - Товен - Марез. Если к таким исполнителям прибавить кого-нибудь типа Бен-Йеддера можно очень сильно напугать ПСЖ. Правда в этом фантазийном раскладе есть парочка маленьких, но существенных неувязок - все троим нравится играть там где посвободнее, на флангах, да и оборонятся их не заставит никакой Виллаш-Боаш.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:29
Ненплохой вариант
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