Икарди стал главной трансферной целью «Милана»

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сегодня, 11:34

«Милан» собирается провернуть крупную сделку в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, нападающий ПСЖ стал главной целью «россонери». Миланский клуб намерен приобрести футболиста в январе. В руководстве команды считают, что Икарди составит отличный дуэт в атаке со , а после завершения карьеры шведа Мауро должен стать лидером «Милана».

Отмечается, что данному трансферу может поспособствовать жена и агент форварда Ванда Нара, которая неоднократно заявляла, что хочет вернуться в Италию. Нара и Икарди хотят, чтобы их дети жили и учились именно в Италии. Кроме того, аргентинец хорошо знаком с городом Милан, ведь большую часть своей карьеры игрок провёл в составе «Интера».