Тен Хаг: «Главное в матче с „Аталантой“ — завладеть инициативой»

Главный тренер «Аякса» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Аталанта» — очень симпатичная команда, могу только похвалить ее тренера. Три-четыре года строительства, стабильный состав, усиленный благодаря грамотной селекции на трансферном рынке. Что завтра (пресс-конференция проходила 26 октября — прим.) будет главным? Как всегда, завладеть инициативой.

Хатебур и де Роон — фантастические командные игроки с великолепной психологией. У них все складывается здорово. Еще они привлекли Сэмма Ламмерса, которого я тоже считаю очень умным игроком. Это важный этап в его карьере.