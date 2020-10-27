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Тен Хаг: «Главное в матче с „Аталантой“ — завладеть инициативой»

сегодня, 10:29
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс23:00 Не начался

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Аталанта» — очень симпатичная команда, могу только похвалить ее тренера. Три-четыре года строительства, стабильный состав, усиленный благодаря грамотной селекции на трансферном рынке. Что завтра (пресс-конференция проходила 26 октября — прим.) будет главным? Как всегда, завладеть инициативой.

Хатебур и де Роон — фантастические командные игроки с великолепной психологией. У них все складывается здорово. Еще они привлекли Сэмма Ламмерса, которого я тоже считаю очень умным игроком. Это важный этап в его карьере.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:27
Ставлю на Аталанту !
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:30
Аталанта легко обыграет Аякс.
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