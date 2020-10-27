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Гиггз: «Глядя на меня, вы бы никогда не подумали, что мой отец был черным»

сегодня, 09:21

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне занимающий пост главного тренера сборной Уэльса, рассказал, что в детстве чувствовал себя необычно из-за своего смешанного расового происхождения.

В Кардиффе я ничего такого не испытывал. Мне было семь лет, так что я почти ничего не помню. Это было до тех пор, пока я не переехал в Манчестер. Там, где я жил, моего отца очень хорошо знали, потому что он был хорошим игроком в регби. Он был, наверное, лучшим игроком в команде в этом городе.

Как вы можете догадаться, глядя на меня, вы бы не подумали, что мой отец был черным. Но, очевидно, все знали, что это был мой отец, и мой отец совершенно очевидно был черным, вот тогда-то я и испытал это в первый раз. Что было немного странно, потому что я никогда не испытывал этого раньше.

Это было странно, потому что, когда я был в Манчестере, в моей школе не было темнокожих людей.

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alex074
alex074
сегодня в 09:55
Удивительная наука генетика...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:30
А сосед был белым)))
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