«Милан» забивает 25 матчей подряд. Это повторение рекорда 1973 года

«Милан» под управлением главного тренера Стефано Пиоли забивает уже на протяжении 25 матчей подряд.
Напомним, что вчера в матче 5-го тура Серии А «россонери» сыграли вничью с «Ромой» (3:3).
Таким образом, «Милан» повторил свой рекорд 1973 года.
«Милан» под управлением главного тренера Стефано Пиоли забивает уже на протяжении 25 матчей подряд.
Напомним, что вчера в матче 5-го тура Серии А «россонери» сыграли вничью с «Ромой» (3:3).
Таким образом, «Милан» повторил свой рекорд 1973 года.
Думаю через 10 туров они будут на 5-6 месте.
Думаю через 10 туров они будут на 5-6 месте.