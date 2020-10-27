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«Милан» забивает 25 матчей подряд. Это повторение рекорда 1973 года

сегодня, 10:58

«Милан» под управлением главного тренера Стефано Пиоли забивает уже на протяжении 25 матчей подряд.

Напомним, что вчера в матче 5-го тура Серии А «россонери» сыграли вничью с «Ромой» (3:3).

Таким образом, «Милан» повторил свой рекорд 1973 года.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:18
Приятно, что игра со скрипом, но начала появляться. Теперь бы лавку укрепить, а то зимой некем будет играть, еще и коронавирус этот долбанный.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 11:06
Состав слабый у Милана один Ибра ташит команду,если зимой не усилят состав будет сложно выйграть скудо.там ювентус уже наладила связи с судьями.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:04
Теперь надо устанавливать.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:02
Это здорово когда могут улучшать рекорды, удачи.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:02
Скоро абсолютный рекорд будет.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:00
Честно говоря, в долгосрочной перспективе, я не верю в Милан)
Думаю через 10 туров они будут на 5-6 месте.
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