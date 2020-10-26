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Акинфеев провёл 650-й матч в составе ЦСКА

сегодня, 21:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

ЦСКА разгромил «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.

В стартовом составе хозяев на поле вышел голкипер Игорь Акинфеев. Эта встреча стала юбилейной (650-й) для футболиста в футболке московского клуба.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:15
Привез, никто не спорит, но сколько привозит ваш максименко даже в школах на физре столько не привозят.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 23:12
Сдается мне через несколько лет будем отмечать 750!
протон1
протон1
сегодня в 23:09
игорь конечно бывало чудил. но он войдет в зал славы
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:36
Банку классную за шиворот привез
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:33
Весело отметил,будет о чём вспоминать!!! А то количество матчей зашкаливает,и даже спартачи не могут посчитать не только их,но и годы Игорька,проведённые в футболе.Половина их паствы только родилась в этот отрезок времени,и должны почтительно обращаться к нему "Дядя Игорь!".
blitz
blitz
сегодня в 22:27
Легенда ЦСКА.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 22:22
Хороший вратарь....
Несмотря на нахождение в стане противника за преданность клубу можно выразить уважение.

Акинфеев принёс армейцам достаточно турнирных баллов.Так что коэффициент полезности достаточно высок..

В общем вполне можно поздравить с данным достижением..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:20
Поздравляю Игоря!
serh62
serh62
сегодня в 22:18
если бы не травмы...потерял два сезона Игорь. сейчас было бы уже более 700 матчей.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:17
Жаль, что сам себе испортил праздник, бывает, удачи в дальнейших играх .
Red blu
Red blu
сегодня в 22:10
Игорь провел 650-ый матч за ЦСКА

И это не предел.
Cat01
Cat01
сегодня в 22:08
Жаль не сухой!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:06
Хороший показатель
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
сегодня в 22:04
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 22:03
    А пропустил 1650
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 22:02
    И не дали сухаря оформить. Хамы ;)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:02
    Жаль сегодня на ноль не сыграл .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 22:01
    Легенда!!! Поздравляю!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:00
    Знатная циферка.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 22:00
    Достойно, Поздравляем Игоря!
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