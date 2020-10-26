Акинфеев провёл 650-й матч в составе ЦСКА

ЦСКА разгромил «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.
В стартовом составе хозяев на поле вышел голкипер Игорь Акинфеев. Эта встреча стала юбилейной (650-й) для футболиста в футболке московского клуба.
ЦСКА разгромил «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.
В стартовом составе хозяев на поле вышел голкипер Игорь Акинфеев. Эта встреча стала юбилейной (650-й) для футболиста в футболке московского клуба.
Несмотря на нахождение в стане противника за преданность клубу можно выразить уважение.
Акинфеев принёс армейцам достаточно турнирных баллов.Так что коэффициент полезности достаточно высок..
В общем вполне можно поздравить с данным достижением..
Несмотря на нахождение в стане противника за преданность клубу можно выразить уважение.
Акинфеев принёс армейцам достаточно турнирных баллов.Так что коэффициент полезности достаточно высок..
В общем вполне можно поздравить с данным достижением..