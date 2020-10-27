«Ювентус» летом делал предложение «Барселоне» по трансферу Фати

«Ювентус» делал предложение «Барселоне» по трансферу Ансу Фати в летнее трансферное окно, сообщает CalcioMercato.
По данным источника, представители туринского клуба связывались с «Барсой» по поводу возможности подписания 17-летнего игрока, но встретили немедленный отказ.
Отмечается, что «Барселона» ни на каких условиях не планирует продавать Фати.
Недавно Фати стал самым юным автором гола в истории Эль Класико, побив рекорд Рауля.
Главное, чтобы "Барселона" не пыталась удержать гнома.
Он хочет остаться, но чтобы сильно попросили и прибавили денег.
Главное, чтобы "Барселона" не пыталась удержать гнома.
Он хочет остаться, но чтобы сильно попросили и прибавили денег.