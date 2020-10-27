«Ювентус» летом делал предложение «Барселоне» по трансферу Фати

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сегодня, 14:53

«Ювентус» делал предложение «Барселоне» по трансферу Ансу Фати в летнее трансферное окно, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, представители туринского клуба связывались с «Барсой» по поводу возможности подписания 17-летнего игрока, но встретили немедленный отказ.

Отмечается, что «Барселона» ни на каких условиях не планирует продавать Фати.

Недавно Фати стал самым юным автором гола в истории Эль Класико, побив рекорд Рауля.