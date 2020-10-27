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«Ювентус» летом делал предложение «Барселоне» по трансферу Фати

сегодня, 14:53

«Ювентус» делал предложение «Барселоне» по трансферу Ансу Фати в летнее трансферное окно, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, представители туринского клуба связывались с «Барсой» по поводу возможности подписания 17-летнего игрока, но встретили немедленный отказ.

Отмечается, что «Барселона» ни на каких условиях не планирует продавать Фати.

Недавно Фати стал самым юным автором гола в истории Эль Класико, побив рекорд Рауля.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:14
Пусть ждет, когда уйдет Месси.
Главное, чтобы "Барселона" не пыталась удержать гнома.
Он хочет остаться, но чтобы сильно попросили и прибавили денег.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:09
Как вино, с годами только лучше, так и Фати, с годами только - дороже...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:54
Думаю, что его то Барса будет удерживать...
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 14:54
Ювентус купит Фати лет через 15-20
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