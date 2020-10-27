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«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Иско в январе

сегодня, 13:06

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Реала» Иско, сообщает Todofichajes.

Отмечается, что мадридский клуб планирует вывести испанского плеймейкера на трансферный рынок в январе после его публичной критики главного тренера Зинедина Зидана.

По данным источника, «Сити» может предложить за Иско около 40 млн евро.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 14:22
Согласен, у ИСКО много не раскрытого потенциала. Не знаю, сможет ли он играть в Англии.
A.S.A
A.S.A ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Иско немного другой типаж...ему нужна вера тренера....в сборной же он играет отлично,просто в Реале у Зизу другие приорететы...Озил тоже проводил отличные матчи но потом скис...
Вы посмотрите на результаты игры Хамеса, который тоже не получал нормального игрового времени в Реале,а перешел в команду слабее уровнем, и к тренеру который в него верит и сразу же преобразился....
Legend 6
Legend 6 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:40
У вас есть Оооо`Зил) Вам второй такой нужен?
juvenale
juvenale
сегодня в 13:31
нужно больше золота
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:17
Артета перемани его к нам!!!он нам необходим
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:09
время еще есть
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