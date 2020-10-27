«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Иско в январе

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Реала» Иско, сообщает Todofichajes.
Отмечается, что мадридский клуб планирует вывести испанского плеймейкера на трансферный рынок в январе после его публичной критики главного тренера Зинедина Зидана.
По данным источника, «Сити» может предложить за Иско около 40 млн евро.
Вы посмотрите на результаты игры Хамеса, который тоже не получал нормального игрового времени в Реале,а перешел в команду слабее уровнем, и к тренеру который в него верит и сразу же преобразился....
Вы посмотрите на результаты игры Хамеса, который тоже не получал нормального игрового времени в Реале,а перешел в команду слабее уровнем, и к тренеру который в него верит и сразу же преобразился....