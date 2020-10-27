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«Лион» постарается включить Гризманна в сделку по трансферу Депая в «Барсу»

сегодня, 13:24

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может стать частью сделки по переходу форварда «Лиона» Мемфиса Депая в каталонский клуб.

По информации El Chiringuito, «Лион» готов отпустить Депая в «Барсу», однако постарается уговорить коллег из Каталонии добавить в сделку трансфер Гризманна.

Также недавно появлялась информация, что Гризманн готов зимой перейти в ПСЖ.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:35
Не задалось у Гризмана
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 14:33
Так бывает)
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:28
Стоило переходить из Атлетико в Барселону, чтобы реанимироваться в Лионе) Как бы он сейчас пригодился в Атлетико... Надо проситься обратно к Симеоне... А вдруг простит, заберёт обратно.... Понятно, что небесплатно...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:28
Смахивает на обмен бревнами. Ну если игроков это устроит, то вполне можно обменяться. Может хоть Депай в Барсе заиграет.
marvel777
marvel777 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 14:06
он болельщик Лиона но рановато туда еще пока,может через 2-3 года и было бы актуально
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:03
Лучше бы Месси сплавили.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:59
Зачем Гризманну "Лион"?
marvel777
marvel777
сегодня в 13:55
зп явно не потянут этого товарища Лионцы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:54
очень странная утка))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:51
Разве Лиону нужен этот хрусталик.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 13:44
Гризманн зря переходил в Баварию. Только время потерял.
Государю бан по барабану
Государю бан по барабану
сегодня в 13:41
Неужели Гризману повезет и он уйдет из команды, пропускающей 8 мячей? Для Антуана было бы не плохо. А Депай это пшик, ему в барсе самое место.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:38, ред.
Барселоне нужен мощный центрфорвард вроде Лукаку, а не вингер Делай, их и так полно
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:34
Неужели "Барселоне" мало глупостей, которые она наделала? По МЮ Днопай был Санчесом (времен позднего "Арсенала" и МЮ) на минималках - такой же единал, не видящий никого на поле, только пониже уровнем.

Дембеле, Коутинью, Гризманчик, а теперь вот это вот?
Legend 6
Legend 6 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:30
Скорее всего так не получится.
Думаю не согласится Гризманн на переход в Лион. У него в Барсе достаточно жирный контракт.
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:26, ред.
Действительно...Гриззман может реанимировать в Лионе карьеру
Брулин
Брулин
сегодня в 13:24, ред.
Мудрое ршение проблемы! Всем будет выгода от этого
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