«Лион» постарается включить Гризманна в сделку по трансферу Депая в «Барсу»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может стать частью сделки по переходу форварда «Лиона» Мемфиса Депая в каталонский клуб.
По информации El Chiringuito, «Лион» готов отпустить Депая в «Барсу», однако постарается уговорить коллег из Каталонии добавить в сделку трансфер Гризманна.
Также недавно появлялась информация, что Гризманн готов зимой перейти в ПСЖ.
Дембеле, Коутинью, Гризманчик, а теперь вот это вот?
Дембеле, Коутинью, Гризманчик, а теперь вот это вот?
Думаю не согласится Гризманн на переход в Лион. У него в Барсе достаточно жирный контракт.
Думаю не согласится Гризманн на переход в Лион. У него в Барсе достаточно жирный контракт.