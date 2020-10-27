«Лион» постарается включить Гризманна в сделку по трансферу Депая в «Барсу»

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сегодня, 13:24

Нападающий «Барселоны» может стать частью сделки по переходу форварда «Лиона» в каталонский клуб.

По информации El Chiringuito, «Лион» готов отпустить Депая в «Барсу», однако постарается уговорить коллег из Каталонии добавить в сделку трансфер Гризманна.