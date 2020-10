Пресс-служба «Хоффенхайма» сообщает, что клуб продлил контракт с защитником .

Новый договор рассчитан до 2024 года, прежнее соглашение действовало до 2022-го.

