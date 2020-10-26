Продлить любой ценой. Рамос — сила, гордость и характер «Реала»

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сегодня, 16:00

Действующий контракт между Серхио Рамосом и «Королевским клубом» истекает через 8 месяцев. «Соккер.ру» напоминает: время ставить подписи.

За драмой с несостоявшимся уходом капитана «Барселоны» из клуба как-то забыли, что у капитана «Реала» тоже заканчивается контракт. Если «сливочные» не договорятся Рамосом, то будущим летом он станет свободным от любых обязательств, а уже через два месяца Серхио получит право официально вести переговоры с другими клубами. Сомневаюсь, что испанский защитник пойдет на это, пока будет оставаться хотя бы минимальный шанс договориться с «Реалом», с другой стороны, он уже так много дал «Мадриду», что имеет право на любое решение.

А вот Флорентино Перес не может себе позволить прощание с капитаном по целому ряду причин: во-первых, это будет удар по имиджу клуба и репутации президента. Во-вторых, у «Реала» уже есть плохие кейсы по расставанию с капитанами (Рауль и Касильяс), эту тенденцию нужно переламывать. В-третьих, этот «конкурс капитанов» — шанс хорошо выглядеть на фоне «Барселоны», загнавшей Месси в депрессию. Если Рамос тоже уйдет, «Реал» и «Барсу» склонять в одном предложении. В-четвертых, Серхио в команде Зидана не на правах талисмана, он важнейший футболист «Мадрида», что подтвердилось хотя бы в свежем Эль Класико.

У Рамоса и «Реала» не впервые возникают трения относительно нового контракта

Текущая ситуация не уникальна, причем если сейчас всего лишь стадия «Рамос и „Реал“ не могут договориться о новом контракте», то прежде доходило даже до крайностей вроде «Рамос твердо намерен уйти из „Реала“». В последний раз такое случалось пять лет назад, и как мы все знаем, Серхио остался в Мадриде. Но каждый раз, когда наступает время подписывать новое соглашение, начинается веселье.

Так часто случается, когда делами футболиста занимаются не профессиональные посредники, а члены семьи. Агент капитана «Реала» — Рене Рамос, родной брат Серхио, раньше вмешивался еще и отец Хосе Мария. Те еще дельцы и хитрецы. В 2010 году родственники Серхио инициировал переговоры с «Королевским клубом», потребовав улучшенный контракт для брата, сославшись на щедрые предложения от «Челси», которые якобы получил Серхио.

Тогдашний спортивный директор Хорхе Вальдано спокойно выслушал горе-агента, заверил его, что все будет хорошо, а потом сделал несколько звонков и выяснил, что предметный интерес со стороны «Челси» — фикция, вымысел с целью вытянуть из «Реала» деньги. Флорентино Перес и его люди во все времена снисходительно относились к шумным южанам Рамосам, прощая им все за блестящую игру Серхио, но в 2015 году он действительно был близок к уходу, в чем позже признался:

Самая высокая вероятность ухода из «Реала» была в 2015 году, когда со мной связывался «Манчестер Юнайтед». Они выходили на меня и через год. Хочу поблагодарить за интерес и предложения. Но я остался в «Реале». Я счастлив, что принял правильное решение.

Тогда так получилось, что к моменту очередного продления контракта Флорентино Перес и Серхио Рамос подошли в напряженных отношениях из-за целого комплекса причин. На фоне этого Рене Рамос пришел на переговоры, открывая перед собой двери ногами, и примерно тогда же «Марка» выпустила инсайд, в котором говорилось, что Рамос категорически отказывается идти на контакт с клубом, якобы он утомлен спорами о новом контракте и политикой Переса вообще. «Манчестер Юнайтед» хотел заполучить Серхио, а «Реал» рассчитывал воспользоваться ситуацией, чтобы подписать Давида Де Хеа, но в итоге все остались при своих.

Рамос останется в «Реале» и на этот раз?

Доподлинно неизвестно, в какой момент Рамос поменял свою категоричную позицию в прошлый раз, но если верить слухам, все изменила личная встреча с Флорентино Пересом, во время которой выяснилось, что пропасть во взглядах не так уж глубока, а Рене подрабатывал «испорченным телефоном». В тот раз Серхио передумал и решил, что хочет остаться в «Реале», после чего все стали друг с другом договариваться. Думаю, если текущая ситуация тоже достигнет точки кипения, то не исключен аналогичный сценарий.

Впрочем, есть ощущение, что за прошедшие пять лет все стали немного мудрее. Рене Рамос недавно заявлял, что брат хочет завершить карьеру в «Реале», Флорентино Перес пока не вмешивается, а еще есть Зинедин Зидан, чьё мнение в клубе имеет огромный вес. А француз точно выступит за продление контракта с Рамосом. В общем-то, никто и не против продолжить сотрудничество, только сторона футболиста хочет двухлетний контракт, а «Реал» предлагает однолетнее соглашение, перестраховываясь с учетом возраст футболиста: весной Рамосу стукнет 35, а в 2023 году, до куда он хочет продлиться, будет 37.